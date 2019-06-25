«Вуз – это не репетиторство». Против чего взбунтовались студенты истфака СПбГУ

Студенты истфака готовятся выходить на баррикады, протестуя против сокращения преподавателей и числа дисциплин — самого масштабного за всю историю факультета.

скриншот с сайта philologist.livejournal.com

Учащиеся Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (ранее истфак СПбГУ) требуют от ректора Николая Кропачева остановить сокращение преподавателей и отменить нововведения, которые, по их мнению, сводят обучение «к школьному принципу» и «разрушают науку». Такие положения содержатся в петиции, принятой по итогам собрания студсовета 25 июня (копия есть в распоряжении «Фонтанки»). Руководство вуза говорит об оптимизации и не видит угрозы для научной и учебной деятельности. Но бунт историков – только вершина айсберга, возражают студенты и сотрудники. Протест грозит перекинуться и на другие факультеты.

Поводом для недовольства студентов-историков стал приказ 3773, изданный руководством СПбГУ еще в апреле 2019 года. Согласно ему, в вузе можно открывать только те курсы по выбору, на которые записалось минимум 10 студентов. Как пояснил «Фонтанке» экс-глава студсовета и член инициативной группы «Я/мы истфак» Василий Кунин, всего в Институте истории около 80 таких дисциплин, на половину из них ходит меньше 10 человек.

«Под нож» могут попасть курсы по таким направлениям, как античность, медиевистика, источниковедение, этнография, и некоторым другим. Это лишит истфак «визитной карточки» – возможности готовить «историков высокого уровня и редких специальностей», утверждают авторы петиции.

Обеспокоены студенты и сокращением рядов преподавательского состава. За последнее время, по данным студсовета, ушли или находятся в процессе увольнения 15 преподавателей истфака (10% от общего числа). Хотя политика оптимизации штата идет давно, это стало самым массовым сокращением за последние годы, говорит Василий Кунин. В самой большой зоне риска кафедра этнографии, с которой ушла половина преподавательского состава. С большой долей вероятности ее объединят с кафедрой культурологии, хотя официального объявления на этот счет не было, отмечают в студсовете.

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В петиции студенты требуют прекратить «порочную практику слияния кафедр под маской оптимизации» и сокращения ставок преподавателей, а также отменить 3773-й приказ. На крайний случай – дать финансово-экономические обоснование такой оптимизации и в будущем не принимать судьбоносных решений без обсуждения со студентами и преподавателями.

Как заявила «Фонтанке» глава студсовета Института истории Лия Фаррахова, если призывы не будут услышаны, студенты намерены выходить на митинги и пикеты.

Опыт борьбы у историков уже есть. В 2013 году студенты и преподаватели выступили против объединения с философским факультетом СПбГУ и одержали победу, что не удалось другим факультетам.

Глава Института истории Абдула Даудов, присутствовавший на заседании студсовета, с претензиями студентов не согласился. Уходят те преподаватели, которые не соответствуют минимальным требованиям или не прошли по конкурсу. Их места займут более достойные специалисты. «Проблемы кадров не стоит», – заявил он.

Что касается курсов, то держать в штате специалиста ради одного двух-слушателей нецелесообразно. «Вуз – это не репетиторство», – сказал он. Число сотрудников и так избыточно. По нормативу на одного студента должен приходиться один преподаватель, то есть на 889 учеников истфака – 112 человек, тогда как сейчас их 150. Неправильно, чтобы за каждым профессор ходил. Почему мы должны воровать у государства деньги?» – подчеркнул Даудов.

Однако сейчас действие приказа 3773 уже приостановлено, и решение о запуске того или иного курса будет принимать учебно-методическая комиссия, сказал он. В основном отменяются дублирующиеся курсы, которые кафедры заявляют, чтобы «раздуть нагрузку».

Преподаватели разделяют позицию студентов, но пока не готовы поддержать их открыто. Как заявил «Фонтанке» один из сотрудников Института истории, руководство СПбГУ действительно проводит в последние годы сокращение штата – к примеру, на место умерших или уволившихся сотрудников не берут новых.

Требования становятся более жесткими. Пока среди уволенных преподавателей теплится надежда, что руководство Института истории за счет собственных средств изыщет возможность вернуть их в вуз, поэтому они опасаются поддержать протест студентов с открытым забралом. Но если этого не произойдет, не исключено, что они присоединятся к митингам и пикетам.

Огонь протестных настроений готов перекинуться и на другие факультеты. В частности, против 3773-го приказа ранее выступили студенты физфака. Как говорится в их письме в адрес ректора (есть в распоряжении «Фонтанки»), всего на факультете около 500 специальных курсов. В случае выполнения приказа будет уничтожено 200 из них. Следствием «обучения по одному шаблону» станет сокращение числа преподавателей и провал приема в магистратуру и бакалавриат. «Поступающих отпугнут неопределенность и отсутствие гарантий», – отмечают авторы обращения. «Итогом станет потеря имиджа СПбГУ как одного из ведущих мировых исследовательских центров», – считают учащиеся физфака.

Но сокращение числа курсов – это лишь вершина айсберга, утверждают собеседники «Фонтанки» на факультете экономики. Там планомерное сокращение штата идёт уже несколько лет. К примеру, в 2018 году по сравнению с 2013-м число научно-педагогических работников экономфака снизилось более чем в 1,5 раза – с 272 до 188. «При этом мы теряем тех, кто получает более качественные предложения и уходит на бОльшие деньги и уважительное отношение», – уверяет собеседник «Фонтанки».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»