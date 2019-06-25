Присяжные в Петербурге признали виновными фигурантов дела о заказном убийстве менеджера «Еврознака»

Суд присяжных вынес вердикт по резонансному делу о заказном убийстве бывшего менеджера компании «Еврознак» Максима Фролова, совершённом в мае 2017 года. Заседание прошло 25 июня в Петербургском горсуде.

В уголовном деле трое обвиняемых — бывший профессиональный боксёр Юрий Дударев, Александр Васильев и Андрей Янис. Всех троих присяжные признали виновными в причинении вреда здоровью, завладении имуществом и документами. Васильева и Яниса — в убийстве, последнего также в незаконном обороте синтетического наркотика.

По версии следствия, зимой 2016 года к парадной одного из домов на Товарищеском проспекте Янис привёз Васильева и Дударева. Их интересовал бывший топ-менеджер компании «Еврознак» Максим Фролов, который вместе со сменой работы увел в столичную фирму приносивших доход петербуржцу Карэну Арутюнянцу клиентов. Эта обида, как ранее писала «Фонтанка», и стала поводом для того, чтобы от Фролова избавиться.

Однако первая попытка оказалась неудачной, боксера после нескольких ударов спугнули соседи. Второй раз на Товарищеский исполнители вернулись в мае 2017 года, на этот раз за дело взялся Янис. Нож и арматура оказались действеннее кулаков, через несколько часов Фролов умер в больнице. После обысков в ноябре 2017 года дома у Яниса нашли 10 кг психотропного вещества.

Владелец «Еврознака» Арутюнянц, обвиняемый в заказе убийства, успел уехать в Лондон. Предприниматель заочно арестован.