«Надо что-то делать с людским потоком». В Кремле призвали защитить Байкал от «диких» туристов

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил пускать на Байкал меньше туристов. Нарекания вызывают не сами отдыхающие, а объёмы мусора, которые ставят под угрозу экологию.

Как заявил Иванов на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса 25 июня, поездки туристов на Байкал придётся искусственно ограничивать, «как бы грустно это ни звучало». Главную опасность представляют так называемые «дикие» отдыхающие, которые приезжают бесконтрольно и оставляют после себя мусор. С «людским потоком надо что-то делать», – говорит Иванов.

«Тонны мусора валяются на берегу, волонтеры из года в год убирают мусор, но это похоже на сизифов труд», – цитируют чиновника «Ведомости».

Другой проблемой он назвал небольшие гостиницы, которые появляются на берегу озера «как грибы». По словам Иванова, очистными сооружениями не оснащена ни одна из них, и всё идёт в Байкал.