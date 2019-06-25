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Соратника Саакашвили обвиняют в организации беспорядков в Грузии. Он призывал штурмовать парламент
Председатель политсовета бывшей правящей партии «Единое национальное движение», соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Ника Мелия вызван в генпрокуратуру страны для предъявления обвинения. Об этом 25 июня пишет «Sputnik. Грузия».
Мелию обвиняют в «организации группового насилия, руководстве им или участии в нем в ходе акции протеста 20 июня», сообщили в генпрокуратуре. Депутату грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.
«Согласно регламенту Грузии, Генеральная прокуратура Грузии уже оповестила законодательный орган о привлечении к уголовной ответственности члена парламента и обратилась за получением согласия об избрании ареста в отношении обвиняемого», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Напомним, 20 июня Ника Мелия выступал перед протестующими у здания парламента в Тбилиси. «Я хочу спросить вас: почему мы должны стоять перед парламентом и почему мы не должны быть в здании парламента?» – задавал вопрос депутат.
Справка:
Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.