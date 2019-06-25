Гибриды BMW будут автоматически переключаться в электрический режим при въезде в города

Баварская компания BMW объявила, что начиная с 2020 года все так называемые «подключаемые» гибриды (plug-in hybrid) марки научатся автоматически выключать бензиновые двигатели при въезде в зоны, где движение автомобилей с ДВС запрещено.

Как надеется BMW, внедрение функции, названной eDrive Zone, позволит подключаемым гибридам получить такой же доступ к зеленым зонам многих городов, что и электромобили, пишет Automotive News Europe. С выключенными ДВС такие гибриды практически и являются электрокарами.

Баварцы еще весной синхронно с двумя другими основными немецкими автопроизводителями, Volkswagen и Mercedes, объявили об общих стратегических планах в течение ближайших 10 лет полностью перейти на выпуск только экологически чистых (читай – электрических) автомобилей. В этой связи гибриды рассматриваются как переходный вариант, который позволяет выпускать продукцию, соответствующую все более ужесточающимся экологическим нормам.

Однако наряду с, так сказать, «общеевропейскими» нормами отдельные страны и города вводят свои дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета движения бензинового и дизельного транспорта в определенных зонах. Такие зоны уже есть в Лондоне, Брюсселе, Париже, Мадриде и целом ряде других европейских городов. Аналогичные «экологические» зоны планируется ввести и в ряде российских городов, начиная с Москвы и Санкт-Петербурга.

Реклама





Все это подталкивает автопроизводителей к ускорению перехода на выпуск электрических или как минимум гибридных автомобилей. В частности, в BMW заявили, что ранее объявленная промежуточная цель иметь 25 электрифицированных моделей к 2025 году на самом деле будет достигнута на два года раньше. При этом половина новых машин будут чисто электрическими.

Но пока что BMW выпускает только один чистый электрокар – компактную i3. До конца 2019 года начнется выпуск электрического MINI, а в следующем году – среднеразмерного SUV iX3. За ними должны последовать кроссовер iNext и седан i4.

Что касается гибридов, то уже сейчас выпускаются гибридные версии как седанов 3-й и 7-й серий, так и популярных кроссоверов X3 и X5. В ближайших планах – перевод на гибридную тягу как седанов 5-й серии, так и оставшихся кроссоверов. Все они получат функцию eDrive Zone, которая позволит им свободно передвигаться там, где за езду «на бензине» можно получить солидный штраф.