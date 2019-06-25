Стало известно, когда откроют движение по обновленному Богатырскому проспекту. Его расширяют уже 7 лет

Движение по Богатырскому проспекту по временной схеме планируется запустить в августе 2019 года. Об этом сообщил официальный аккаунт городского правительства в соцсети «ВКонтакте» на странице врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Окончательный ввод Богатырского проспекта в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2020 года. Объясняя петербуржцу крайне длительное расширение дороги до 6 полос, правительство Петербурга припомнило чехарду с подрядчиками.

«Фонтанка» подробно писала о расширении Богатырского проспекта. Последний подрядчик – компания «А-Проект» – зашел на этот объект в 2017 году. Предполагалось, что к декабрю 2018-го компания за 387 млн рублей закончит с реконструкцией Богатырского проспекта на участке от Гаккелевской до Байконурской улицы. С 2015-го по 2017 год здесь трудилась компания «МК-20СХ», а до неё с 2012-го по 2014 год – компания «Акрос». Первоначально работы на Богатырском оценивались в 532 млн рублей. Между тем «Акрос» получил 300 млн рублей, а «МК-20СХ» – 156 млн рублей (всего 456 млн рублей).