В Воронцовский дворец с тыла. Бывшее здание Суворовского училища отремонтируют москвичи

Третий кассационный суд без конкурса выбрал подрядчика для ремонта Воронцовского дворца на Садовой. Мера объясняется срочностью — осенью новая инстанция должна приступить к работе.

Михаил Огнев, "Фонтанка.ру"

К разбору жалоб третий кассационный суд общей юрисдикции должен приступить не позже 1 октября. Ремонтный контракт на сумму 59,9 млн рублей заключен с московской фирмой «РЭУ «Столица». Непосредственно памятник архитектуры – ансамбль Воронцовского дворца – пока останется закрытым и будет дожидаться реставрации. Для судей в авральном режиме переоборудуют учебный корпус Суворовского военного училища. Постройка расположена во внутреннем дворе и культурной ценности не имеет.

Выбор единственного поставщика – «Ремонтно-эксплуатационное управление "Столица"» – обосновали п. 9 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ о госзакупках, который позволяет пренебречь конкурсной процедурой, если речь идет об устранении последствий «аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», а также при обстоятельствах непреодолимой силы.

В отчете, который содержится в документах закупки, говорится об аварийном состоянии объекта, которое характеризуется «повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения». Кроме того, суд счел невозможным ставить нормальное функционирование деятельности учреждения в зависимость от результатов закупочных процедур и длительности сроков закупки через конкурс.

Как следует из документов, выводы об аварийном состоянии сделала комиссия в составе четырех человек. В акте осмотра от 15 мая 2019 года стоят подписи начальника территориального отдела управления гражданской защиты МЧС Константина Иванова, председателя суда Василия Волошина, управделами суда Александра Перегудова и ведущего консультанта Начбекии Д.М.

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Они констатировали аварийное состояние фасадов, кровли и водосточной системы. Комиссия усмотрела локальное разрушение карниза, трещины и отслоение штукатурки, разрушение теплоизоляционного слоя, грибок, неработоспособные оконные блоки и отсутствие откосов.

Крыша признана аварийной из-за отсутствия снегоуловителей, утепления, деформации, а местами и до сквозных отверстий в кровле, следов протечек, из-за которых в ряде помещений обрушились сводчатые потолки, установлено нарушение кирпичной кладки стен. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии комиссия обнаружила и систему водостоков.

Времени на ремонтные работы у суда остается в обрез. Как рассказал Александр Перегудов «Фонтанке», чтобы 1 октября суд начал прием жалоб, придется ограничиться одним корпусом, который располагается на внутриквартальной территории справа от Мальтийской капеллы. Это здание не входит в ансамбль Воронцовского дворца и не является памятником. Ранее в нем располагались учебные классы и кабинеты преподавателей Суворовского училища.

«Времени мало, поэтому мы выбрали именно те помещения, которые не являются предметами охраны, чтобы суд уже смог 1 октября начать функционировать. Мы делаем выборочный капитальный ремонт. Учебные классы очень легко переделать под наши нужды, сделать их залами судебных заседаний, а преподавательские комнаты – под кабинеты судей. В настоящий момент мы не затрагиваем исторические части объекта, делаем ремонт только в тех зданиях, которые не указаны в охранных обязательствах», – пояснил управляющий делами. Отдельно в настоящий момент прорабатывается вопрос допуска в здание суда — отдельные входы для судей и для посетителей.

Согласно локальной смете, в числе работ разборка и покрытие кровли, разборка и воссоздание стропильных конструкций, смена напольного покрытия, покраска и отделка стен, замена дверей, ремонт окон. По техническому заданию, закончить все работы «РЭУ «Столица» предстоит до 31 декабря 2019 года.

Компания не впервые оказывает услуги судейскому сообществу. В 2019 году «Столица» получила подряд на 14,8 млн рублей на аварийное и планово-предупредительное техобслуживание инженерных систем и оборудования Московского областного суда. Согласно данным СПАРК, в июле прошлого года РЭУ заключило контракт с управлением судебного департамента Подмосковья на текущий ремонт в районных и гарнизонных военных судах региона на 25 млн рублей. Правда, через два месяца договор расторгли по соглашению сторон. В 2016 году Мособластной суд заключил с поставщиком два контракта на эксплуатацию инженерных систем на 74,3 млн рублей. В компании комментировать предстоящие работы по ремонту корпуса на Садовой улице отказались. Единственным владельцем «Столицы» является Константин Белов.

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Реставрация непосредственно Воронцовского дворца откладывается. Пока в суде затруднились назвать сроки. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников сообщили, что КГИОП распоряжением от 19 августа 2016 года утвердил охранное обязательство на тот момент еще в отношении предыдущего пользователя — Западного военно округа. Документ предписывает выполнить работы по ремонту и реставрации лицевых и дворовых фасадов зданий и внутренних помещений в соответствии с согласованной проектной документацией, а также работы по сохранению объектов культурного наследия «Сад» и «Ограда».

В марте 2019 года профильный комитет выдал Третьему кассационному суду задания на разработку проектной документации на ремонт и реставрацию дворцового комплекса. До настоящего времени проектная документация на рассмотрение в КГИОП не поступала.

По словам Перегудова, суду только предстоит получить бюджетные ассигнования на проектные работы и проведение историко-культурной экспертизы, и после получения согласования от Смольного начать реставрацию и приспособление к современному использованию ансамбля.

Напомним, Суворовское училище осенью 2017 года переехало на Московский проспект, в корпуса бывшего Константиновского военного училища. Перед отъездом начальник Суворовского военного училища Евгений Ермолов давал «Фонтанке» слово офицера, что во дворце на Садовой всегда «будут учиться дети». В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о создании в регионах пяти апелляционных и девяти кассационных судов. О том, где третий кассационный суд общей юрисдикции разместится в Петербурге, стало известно в апреле 2019 года.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»