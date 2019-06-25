Полицейские помогли будущей матери на КАД. Женщина начала рожать посреди многокилометровой пробки

Сотрудники дорожной полиции едва не стали акушерами в плотной пробке на внутреннем кольце КАД. Женщина начала рожать прямо в машине вечером 25 июня.

Как сообщает 47news, во вторник около шести вечера на 53-м километре внутреннего кольца КАД, неподалёку от съезда на Мурманское шоссе, инспекторы третьего отдельного батальона УГИБДД оказали помощь роженице. Женщина встала в многокилометровой пробке из-за ремонтных работ на дороге и не смогла добраться до роддома самостоятельно. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на момент выхода публикации затор составлял более 8 километров.

Сотрудники УГИБДД дождались приезда скорой помощи и помогли переместить роженицу в машину медиков, которая в настоящее время везет ее в 17-й роддом.

Напомним, накануне в Красноярске женщина родила прямо в городском автобусе. Помощь оказала обычная пассажирка.