Хакер смог взломать лабораторию NASA при помощи компьютера за 36 долларов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) призналось, что секретные данные лаборатории реактивных двигателей были украдены.

«В апреле 2018 года лаборатория обнаружила, что учетная запись была использована для кражи примерно 500 мегабайт одной из основных систем», – сообщается 25 июня в аудиторском отчете NASA.

Отмечается, что кибератака была проведена при помощи компьютера Raspberry Pi, который стоит 36 долларов (чуть более 2200 рублей). Хакер смог получить данные об устройствах для миссии «Марсианская научная лаборатория», частью которой стал доставленный на Красную планету марсоход Curiosity. Также злоумышленник получил доступ к международным соглашениям о передаче данных. Хакер оставался незамеченным 10 месяцев.

После атаки Космический центр имени Джонсона, который отвечает за управление космическими полетами США, отключил лабораторию от сети, чтобы предотвратить возможность заражения. Проверка не смогла выяснить, кто стоял за атакой.