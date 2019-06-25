Во имя искусства. В России отменяют тотальный запрет на демонстрацию свастики

Госдума РФ в первом чтении одобрила поправки, которые позволят снять ограничения с демонстрации нацистской символики. Показывать её разрешат в произведениях искусства, литературы, кино и в СМИ, но с оговорками.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, 25 июня депутаты в первом чтении проголосовали за разрешение демонстрировать свастику, а также схожую с ней символику в учебных и просветительских целях. Обязательным условием является осуждение нацизма и формирование негативного отношения к его идеологии, запрет на пропаганду и оправдание остаётся.

Инициировала изменения в законодательстве группа депутатов от «Единой России», КРПФ, ЛДПР и «Справедливой России». Они указали на правовую коллизию, из-за которой вне закона оказываются все книги, учебники, картины и фотографии, где свастика показана в контексте времён Великой Отечественной войны.

Одна из авторов поправок, председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, уточнила, что из-под ограничений ко второму чтению собираются вывести также музейную деятельность.

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«Предлагается внести в списки так называемых реконструкторов, которые используют ту или иную форму с теми или иными знаками отличия», – заявила она.

По действующему законодательству, за публичную демонстрацию свастики граждан могут наказать штрафом до 2 тысяч рублей или отправить под арест на срок до 15 суток. Юридическим лицам показ нацистской символики может стоить до 50 тысяч рублей.