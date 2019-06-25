«Объясним этим девчонкам со Слуцким про неприкосновенность на пальцах». Глава делегации России в ПАСЕ Толстой о возвращении в Страсбург

Спустя пять лет Россия возвращается в ПАСЕ. Сбитый на Донбассе «Боинг» и украинские моряки не помеха, а если полномочия урежут, то россиянам придётся забыть про ЕСПЧ. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал глава российской делегации Пётр Толстой.

Глава делегации России в ПАСЕ Толстой, фото с сайта www.er-duma.ru

В ночь на 25 июня Парламентская Ассамблея Совета Европы большинством голосов открыла российским парламентариям дорогу к их креслам в Страсбурге, которые опустели после присоединения Крыма к России и начала вооружённого конфликта в Донбассе. Попытки украинской делегации помешать этому не увенчались успехом. 200 поправок противников решения лишь потянули время.

Во вторник стало известно, что полномочия российской делегации все же могут быть урезаны стараниями парламентариев Украины, Грузии и Великобритании. И если в среду, 26 июня, это произойдёт, российская делегация просто «встанет и выйдет», рассказал «Фонтанке» её руководитель – вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. В интервью «Фонтанке» член «Единой России» заявил, что за сговорчивостью в Страсбурге не нужно искать ни русских денег, ни уступок Кремля по острым политическим вопросам. А в отстаивании своей позиции по борьбе с «ложью украинцев, грузин и британцев» нынешние власти РФ готовы лишить россиян возможности защиты своих прав в ЕСПЧ, признал Пётр Толстой.

– Вас можно поздравить?

– С чем вы готовы нас поздравить?

Реклама





– Лично я разве что с прекрасным красным костюмом вашей коллеги Оксаны Пушкиной, в котором она сидела сегодня в зале заседаний ПАСЕ.

– Да. С этим можно нас поздравить. У нас красивые женщины!

– Но ведь коллеги в Страсбурге передумали и разрешили вам вернуться к работе не из-за неповторимости коллеги Пушкиной. Что на самом деле случилось, что спустя 5 лет после лишения делегации России права голоса вас пустили в зал заседаний?

– Во-первых, это процесс объективный. Он показывает, что ни одну проблему в Европе сейчас уже нельзя решить без самой большой европейской страны – России. Второе – Организация (ПАСЕ. – Прим. ред.) сейчас находится в кризисе. Единственным способом преодоления кризиса является участие всех 47 стран Совета Европы. Этой линии придерживается большинство национальных делегаций. За исключением наглого и агрессивного русофобского меньшинства, состоящего из британцев и украинцев. Мы открыты к диалогу и готовы работать, но только при условии 100% полномочий делегации России.

– Россия в ПАСЕ – это 7% бюджета организации. Взносы Россия не платит несколько лет. В сухом остатке получается, что Россия просто купила себе утраченное место. Вы их просто купили?

– Злые языки, которые говорят, что мы их купили, видят международную политику и отношения между странами и между людьми только через призму кошелька. Я с презрением отношусь к такому сорту людей. Не вижу никакой связи между деньгами и международной политикой.

Реклама

– То есть Россия не будет выплачивать долг за несколько пропущенных лет оплаты своего членства в Совете Европы? 75 миллионов евро накопилось уже.

– Россия сначала должна вернуться к полноценной работе. Когда окончательно это будет решено, тогда и будет рассмотрен вопрос о ежегодном взносе. Это вопрос компетенции МИД России. Я тут комментировать не могу. Но могу сказать, что у России есть простое понимание: если мы работаем в организации, мы взносы платим. Если мы в ней не работаем – нет.

– Но долг есть или нет? Его возврат – условие возвращения РФ в ПАСЕ?

– Это отдельный вопрос. Что значит долг? Идея в том, что мы должны заплатить за тот период, когда мы не работали? Если говорить не о деньгах, а содержательно, то в заявке, которую Россия сейчас направила в ПАСЕ, говорится лишь о двух вещах. Первое – мы готовы работать только в случае 100% полномочий нашей делегации. Второе – мы не признаём резолюции, принятые в наше отсутствие. Из этого, наверное, можно сделать вывод о нашем отношении к долгам за тот период, когда Россия не являлась членом ПАСЕ и не участвовала в работе.

– Главное, чтобы коллеги в ПАСЕ это тоже осознавали, а то окажется, что зря вы летали в Страсбург и тратили казну на бессмысленную попытку возврата на своих условиях.

– Вы хотите, чтобы я вам комментировал, кто там о чём передумает или нет? Я не готов.

– Многие наблюдатели прямо говорят, что за решением вернуть вас в Страсбург стоят Париж и Берлин. Как вы объясняете внезапное потепление отношения Франции и Германии к Москве?

– (Долгая пауза.) Думаю, что не только Франция и Германия, но большинство европейских стран, за исключением обнаглевшего русофобского меньшинства, понимают, что нет проблем на континенте, которые можно решить сейчас без участия России. Поэтому участие России во всех органах, в том числе в Парламентской Ассамблее Совета Европы, является необходимостью. Это им нужно.

– То есть для вас особая роль Франции и Германии в этом решении не очевидна?

– Я вижу, что сегодня в ПАСЕ большинство голосует против истеричных антироссийских заявлений и поддерживает возвращение российской делегации, чтобы вести содержательный диалог. Диалог нельзя вести при отсутствии одной из сторон. Побыв в этой ситуации пять лет, наши коллеги это поняли. Я за них рад. Нам это было ясно с самого начала. И сегодняшняя наша работа в ПАСЕ заключается не только в участии в заседаниях, но и в большом количестве двусторонних встреч. Такая наша работа разрывает порочную цепочку санкций, которыми нас пытались опутать американцы и другие наши «доброжелатели».

– В понедельник ПАСЕ отказалась рассматривать обвинения россиян в причастности к крушению малайзийского «Боинга». Это тоже условие возвращения российской делегации?

– Ничего об этом не знаю. Думаю, что фантазий по поводу каких-то закулисных договорённостей всегда больше, чем самих договорённостей. Такая структура, как ПАСЕ, не может быть объектом таких сложных договорённостей. Проблема с «Боингом» содержательная. Никаких доказательств причастности России к этому нет. На сегодняшний день та группа, которая якобы ведёт следствие, основывается на данных из Facebook и других социальных сетей. Это глубоко несерьёзно даже по меркам любой европейской страны. Тем более ПАСЕ. Рассматривать такую резолюции было бы просто смешно.

– Помимо данных из соцсетей 19 июня на презентации новых данных международной следственной группы по гибели рейса MH-17 в Гааге звучали голоса советника президента Владислава Суркова и главы Крыма Сергея Аксёнова.

– Послушайте. Мы живём в эпоху, когда не то что голоса, а изображения можно подделать. Можно сделать копию человека с помощью 3D технологий. Поэтому от того, чей бы голос там ни звучал, не меняется отношение к этому сюжету. Гаага – это столица европейской необъективности и двойных стандартов. Это место, где они осуждали сербов и прощали хорватов. Мы к их работе относимся крайне скептично, ко всем этим гаагским выводам. Пока Россия не будет полноценно участвовать в этом расследовании, никогда выводы следствия не будут приняты нашей страной.

– Интересно у вас получается. Одна столица европейского права, Страсбург, – молодцы. Другая, Гаага, – исчадие ада…

– Никакого антагонизма здесь нет! Нам вообще всё равно: Гаага, Страсбург или Брюгге. Нам важно, чтобы нас слышали и наши аргументы принимались во внимание. И мы готовы это делать в любой точке на карте мира. Сегодня мы это делаем в Страсбурге. На следующей неделе будем это делать в Люксембурге, на саммите ОБСЕ.

– И всё же. Пять лет вам не были рады. И вдруг за возвращение голосуют даже те, кто был ранее категорически против. Эксперты-политологии видят за этим обещание неких уступок со стороны Москвы. Сегодня Москва должна была выполнить требования Международного трибунала по морскому праву ООН – освободить моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Ждём их освобождения теперь?

– Вопрос освобождения украинских моряков вообще не предмет торга. Эксперты, которые так считают, – корыстные и подозрительные люди. Украинские моряки нарушили закон Российской Федерации. Вторглись в территориальные воды России. Их судьбу решит суд. Никто ничего не отдаст. Никакого торга на этот счёт не существует.



– Россия готова покинуть Совет Европы, если полномочия российской делегации в ПАСЕ будут урезаны?

– Мы встанем и уйдём, если наши полномочия будут урезаны.

– Из ПАСЕ или сразу из Совета Европы?

– Из ПАСЕ. А про Совет Европы… По всей видимости, это уже вопрос к Совету Европы и к коллегам из ПАСЕ, как они будут расценивать наши действия на урезание полномочий.

– Да нет. Это вопрос именно к вам, как к официальному представителю РФ. Неудача в ПАСЕ влечёт за собой пересмотр членства России в Совете Европы в целом?

– Россия не будет работать ни в какой организации без 100% полномочий.

– И здесь нет предмета для торга? Представитель украинской делегации Гончаренко пообещал помешать российской делегации иметь право присутствовать в наблюдательных органах ПАСЕ, в том числе за выборами в странах-участницах, а также иметь право руководить органами Ассамблеи.

– Не готов вообще комментировать заявления господина Гончаренко. Он в сантехнических перчатках тут бегал. Поэтому я не вижу способа это как-то комментировать. А попытки урезать права российской делегации неприемлемы. И я сказал, что это написано в нашей заявке на возврат.

– Вас обделяют, вы встали и вышли. Ок. Следующий логичный шаг – выход из Совета Европы. Вы не ответили, есть ли такой риск?

– Страшно рискуем, да… Но если с нами не готовы разговаривать на равных, конечно, мы не будем сидеть в уголке без полномочий. Это очевидно. Эта позиция РФ с самого начала всей санкционной истории является определяющей. Удивительно, что вы об этом спрашиваете. Мы не будем работать в организациях, где у нас меньше полномочий, чем у других.



– То есть Россия готова лишить россиян права оспаривать незаконные решения национальных судов в Европейском суде по правам человека? Именно членство в Совете Европы даёт такое право гражданам РФ (о рисках утраты россиянами права обращаться в ЕСПЧ ранее «Фонтанке» подробно рассказала ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. – Прим. ред.).

– Это нужно обсуждать после принятия конкретных решений. Пока этот разговор носит гипотетический характер. Но у нас в России прекрасная правовая система! И если что, мы будем использовать её. Без помощи судей ЕСПЧ, за которых мы не голосовали.

– Против возвращения вас в ПАСЕ Великобритания, Украина и Грузия. Этот список вам о чём говорит?

– Он говорит сам за себя. Одна страна отплывает от Европы, дрейфуя в сторону США. Другая страна потеряла свою независимость и территорию в обмен на колбасу. А третья страна покусилась на жизнь и здоровье своих граждан и тоже потеряла часть своей территории. Это очевидные, на мой взгляд, закономерности. Просто пока ещё не научились извлекать уроки из этих историй. Думаю, что научатся. Время покажет.

– Подскажите, а следующий «урок» когда ждать?

– Я вам отвечу: как только, так сразу. За нами не заржавеет.

– Член делегации Грузии Георгий Канделаки сегодня заметил в ПАСЕ, что за 20 лет членства России в Совете Европы не европейские ценности переделали Россию, а наоборот. «Россия поменяла СЕ так, что его не узнать», – сказал Канделаки. Вы всех сегодня там узнали?

– Я узнал всех. Вот этого Канделаки не узнал. Мы успели пообщаться с главами целого ряда европейских делегаций и договорились о подробных встречах. Это наша работа – доводить нашу позицию до них напрямую. Разрушаем ту ложь, которую строят вокруг России украинцы, грузины и британцы.

– Большинство тех, кто брал слово сегодня, указывали на ошибочность решения вернуть Россию без исправления того, за что вас права голоса и лишали.

– Нет. Никакого негатива я там к нам не почувствовал. Есть истерика украинцев, но к ней все относятся крайне скептически. Мало кто мог сделать столько для такого тёплого приёма российской делегации в ПАСЕ, как сделали вчера наши коллеги из Британии, Украины и Грузии.

– Там же с вами мосты дружбы налаживает Леонид Слуцкий. А сейчас в ПАСЕ как раз обсуждают документы о дискриминации и сексуальных домогательствах. Мои коллеги-девушки интересуются, иностранным журналисткам можно быть спокойными за свою неприкосновенность после возвращения вас со Слуцким? «Двойные стандарты» – это же плохо.

– Передайте вашим коллегам-девчонкам, пусть приезжают к нам. Мы этим девчонкам прямо на пальцах всё и объясним про неприкосновенность. А коллега Слуцкий является кандидатом от России на пост заместителя председателя ПАСЕ. Поэтому встречайте!

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»