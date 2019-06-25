Капитанов: Участвовать мне дальше в выборах или нет, решит партия

Олег Капитанов, кандидат в губернаторы Петербурга от ЛДПР, принявший 25 июня предложение стать чиновником Смольного, пока не определился, снимется он с выборной гонки или нет. Об этом он сообщил корреспонденту «Фонтанки».

«Все решения предстоит принимать высшему совету партии», – заявил он. По словам Капитанова, он видит возможность и шанс для себя ещё поучаствовать в выборах, даже будучи главой комитета Смольного.

Напомним, что Александр Беглов на заседании правительства в ответ на жалобу кандидата, что он не может преодолеть муниципальный фильтр, предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям, откуда неделю назад ушёл председатель Олег Махно. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки» «Это не денег в долг попросить». Как Беглов почти лишился оппонента на выборах и приобрел чиновника, считающего, что Россия для русских.