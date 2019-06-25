«Начал вилять и устроил ДТП». Пожилой водитель «Фольксвагена» собрал КАМАЗ, Land Rover и Iveco на «Нарве»

Массовое ДТП с участием грузовиков произошло днем 25 июня на федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области. В столкновении четырех машин пострадали два человека.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 15 часов на 73-м километре трассы, в деревне Кайкино. По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с КАМАЗом с полуприцепом под управлением 49-летнего мужчины.

После этого «Фольксваген» продолжил движение и столкнулся с автомобилем Land Rover, за рулем которого была 45-летняя женщина, а затем – с грузовиком Iveco под управлением 56-летнего мужчины.

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В результате аварии водитель «Фольксвагена» получил травмы средней тяжести. А вот его 65-летняя пассажирка находится в тяжелом состоянии.

«Ему (водителю Volkswagen – прим. ред.), видимо, стало плохо, он начал вилять и устроил ДТП», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».