Журналисты выяснили размер первой зарплаты президента Украины Зеленского

За первый месяц работы в качестве президента Украины Владимир Зеленский заработал 12 727 гривен (примерно 30,5 тыс. рублей). Об этом 25 июня сообщили в администрации главы государства изданию «Фактор».

Чиновники подчеркнули, что таков размер оклада Зеленского, надбавок и премий он пока не получал. Отметим, по данным минфина Украины, средняя зарплата по стране составляет 10,3 тыс. гривен (24,6 тыс. руб.), в Киеве она немного выше — 16 тыс. гривен (38,3 тыс. руб.).

Напомним, предыдущий президент, Петр Порошенко, заработал в 2018 году 1,55 млрд гривен, однако в эту сумму входят подарки, проценты от вкладов, доходы от продажи недвижимости. Владимир Зеленский также владеет бизнесом — долей в производителе телепрограмм и сериалов «95-й квартал». Каков его доход от предпринимательства, не указывается.