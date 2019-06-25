«Это не денег в долг попросить». Как Беглов почти лишился оппонента на выборах и приобрел чиновника, считающего, что Россия для русских

Александр Беглов опередил своего предшественника. Если во времена Георгия Полтавченко его оппоненты на выборах получали новое назначение после их окончания, то при нынешнем кандидате в губернаторы от власти они начали перебираться в Смольный еще до дня голосования.

Лидер фракции ЛДПР в ЗакСе и кандидат в губернаторы Олег Капитанов, фото с сайта www.assembly.spb.ru

Напоминающая театральную сцена разыгралась на заседании правительства Петербурга 25 июня. Лидер фракции ЛДПР в ЗакСе и кандидат в губернаторы Олег Капитанов решил выступить с комментарием по вопросу развития туризма и внезапно заговорил про мигрантов, а затем и про выборы.

«Говорят, что наш город безопасный, это так, но у нас проблема с мигрантами. Недавно была массовая драка на Выборгском шоссе. Я тоже становился свидетелем драки: человек кавказской внешности доставал нож и угрожал, я мог быть под ударом. Непонятно, как мы работаем в этом направлении», – обратился он к Александру Беглову, который только что выслушал доклад о том, как и сколько в Петербург приезжает туристов и что хорошо бы пересчитать норматив по уборке мусора в центре города с учетом возможности не совсем культурного поведения гостей.

Затем Капитанов сменил тему: «Я являюсь кандидатом в кандидаты в губернаторы. У меня огромная проблема, я никак не могу собрать достаточное количество подписей, чтобы пройти муниципальный фильтр. Я прошу помощи: помогите, может, как-то удастся повлиять на наших муниципальных депутатов», – обратился он к сидящим в зале политическому вице-губернатору Любови Совершаевой, главе города Александру Беглову и, возможно, даже депутату ГосДумы от «Единой России» Михаилу Романову.

По уверениям источников «Фонтанки», Олег Капитанов лукавил: говорят, что еще 2 июня муниципальные депутаты, не дожидаясь, пока остальные желающие подадут документы в Горизбирком, подписались по списку за 12 кандидатов, сдавших заявление об участии в выборах губернатора 1 июня. Среди них были Надежда Тихонова, Владимир Бортко, Михаил Амосов, Александр Беглов и сам Олег Капитанов. Как сообщили собеседники, изначальный план состоял в том, чтобы дать возможность этим пятерым быть зарегистрированными, остальные семь должны были собрать часть подписей, показав конкуренцию.

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К вопросу Капитанова Александр Беглов оказался готов: «Что касается мигрантов, я полностью согласен. В 2018 году в городе было выдано 240 тысяч патентов. В рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза. – Прим. «Фонтанки») 50 тысяч работают без них. По нашим подсчетам, еще 100 тысяч нелегальных мигрантов работает в нашем городе. Около полумиллиона в целом людей, которые приехали работать в наш город. Среди них много добросовестных людей, которые выполняют работу, которой не все готовы заниматься. Но порядок в этой сфере надо наводить. Это важный вопрос».

К вопросу о беспорядке в сфере миграции Беглов добавил: буквально неделю назад он уволил главу комитета по межнациональным отношениям Олега Махно, пришедшего в Смольный в бытность главой города Георгия Полтавченко.

Про выборы Беглов тоже знал все и, несмотря на то, что вроде как неуместно было поднимать такой вопрос на заседании органа исполнительной власти, ответил:

«Кроме вас подали заявления 27 желающих участвовать в выборах губернатора. Если мы возьмем муниципальные подписи, каждому нужно собрать их 157 для прохождения муниципального фильтра. Получается 8 человек, которые могут получить подписи местного самоуправления. Я знаю, потому что мне это необходимо знать. И первое хотел спросить: а чем двадцать семь или двадцать шесть лучше вас или хуже вас? Ведь что такое сбор подписей? Это, безусловно, работа с программой. 27 программ кандидатов в губернаторы, и каждый муниципальный депутат должен ознакомиться с ними».

Беглов был воодушевлен и продолжал: «Неужели кто-то думает, что мы можем сказать "подпишите", это дело серьезное, можно деньги взаймы взять, можно еще что-то попросить – стакан воды, но это дело серьезное, им тоже надо избираться и у них (муниципальных депутатов) есть свои убеждения».

Так мысль привела врио губернатора к рассуждениям о том, что муниципальные депутаты – неглупые люди. Например, глава комитета по территориальному развитию Александр Бельский – бывший муниципальный депутат из Курортного района. Или глава Колпинского района Анатолий Повелий – тоже бывший муниципальный депутат из Курортного района. Дальше Беглов посмотрел на бывшего вице-губернатора и ныне главу Фрунзенского района Константина Серова и тоже вспомнил, что тот был когда-то депутатом, хоть и не муниципальным. «А где Николай Сухенко? Ушел уже? Здесь», – показал он на Константина Сухенко, главу комитета по культуре, экс-депутата ЗакСа от ЛДПР, который конкурировал с Георгием Полтавченко на прошлых выборах и как раз после них ушел работать к бывшему оппоненту.

«Это хорошая практика для них, как и для тех, кто прошел муниципальную школу. Теперь они гуру в исполнительной власти, они работают в должностях и уже приносят конкретную помощь городу», – резюмировал Беглов.

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Затем он вспомнил про то, что в Смольном существует программа по привлечению молодых кадров до 35 лет, и хоть 40-летний Капитанов под это не подходил, спросил: «У меня есть такое предложение, если вам не слабо, вы человек сильный: что бы вам не возглавить комитет по межнациональным отношениям? Не трусьте, возглавьте комитет».

Выглядело это для многих спонтанно, хотя вряд ли было таковым.

«С великим удовольствием. ЛДПР выступает за Россию для русских», – заявил Капитанов. «Русские – это многонациональный народ, и надо об этом помнить», – сразу оговорился он, поймав взгляд качающего головой врио губернатора, и согласился на должность.

Теперь ему придется сдать депутатский мандат (в партии за него уже идет битва) и, видимо, отказаться от участия в выборах, ведь муниципальный фильтр ему не пройти, о чем он с сожалением заявил журналистам сразу после заседания правительства. Правда, уже спустя два часа Капитанов передумал: в Смольный он пойдет, а вот сниматься с выборов пока не будет, по крайней мере, пока такое решение не одобрит высший совет партии ЛДПР.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»