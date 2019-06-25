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Город
25.06.2019 18:08
Печать

Четверо против «Розового кролика». Сколько сотрудников Смольного нужно, чтобы снести один информационный указатель

Сотрудники ГКУ «Городская реклама и информация» демонтировали информационный указатель магазина укрепления семьи «Розовый кролик» на Большой Конюшенной улице в Петербурге.

Михаил Огнев, "Фонтанка.ру"

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25 июня на устранение  таблички «Осторожно ступеньки» были брошены силы четырех сотрудников ведомства, передает корреспондент «Фонтанки».

Как пояснили изданию в комитете по печати,  которому подчиняется ГКУ, у магазина не было разрешения на размещение такой конструкции и даже запроса на него. Обнаружили его чиновники после жалобы горожан на электронном портале. 

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«Демонтаж произведен в сроки, предусмотренные действующим законодательством, на основании выданного комитетом предписания», – уточнили в ведомстве.

Михаил Огнев, "Фонтанка.ру"

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