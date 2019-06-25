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Власть
25.06.2019 17:33
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«Это обратное разматывание клубка глобализации». Глава Минэкономики описал новый финансовый кризис, не похожий на предыдущие

Глава Минэкономики Максим Орешкин предположил, каким будет следующий экономический кризис. Своими мыслями он поделился во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» 25 июня. 

По словам Орешкина, кризис «не будет связан с  достаточностью капитала банков, проблемами в финансовом секторе», пишет РБК. 

«Это обратное разматывание клубка глобализации, понижение общей эффективности производства и производительности труда по всему миру за счет того, что цепочки добавленной стоимости, которые размещались наиболее эффективным образом, будут дрейфовать в сторону меньшей эффективности»,— добавил Орешкин.

По мнению министра, замедление темпов мировой экономики уже началось, но до кризиса «ещё далеко». Для ухода от него нужна новая модель глобализации. Для этого необходимо не только обеспечить свободное продвижение товаров, но также снять ограничение на передвижение технологий и открыть доступ к образованию. Развивающиеся страны должны свободно создавать новые отрасли, а также равный доступ на мировые рынки.

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Что же касается кризиса в России, то ситуация будет отличаться от той, что была в 2008-м или 2014 годах. 

«Не будет таких провальных, обвальных финансовых кризисов, но больше вероятность затяжных событий с низким ростом и затяжной инфляцией»,— сказал Максим Орешкин.

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