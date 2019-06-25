Тепло уходит из Петербурга. К концу недели погода готовит неприятный сюрприз

Возвращение классического лета с дождями и прохладой прогнозируют синоптики с середины недели. Больше всего погода испортится в Ленинградской области, гром и молнии которой обещают уже в среду.

Как сообщает в Facebook синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, 25 июня стараниями антициклона над Петербургом практически чистое небо, в городе сухо, за окном до +24 при небольшом ветре. По данным Северо-Западного гидрометцентра, со среды погода начнёт ухудшаться.

26 июня столбик термометра днём едва поднимется до отметки в 20 градусов. Слабый западный ветер нагонит облака, которые утром и днём прольются кратковременным дождём. В отдельных районах Ленобласти ожидаются ливни и грозы.

К четвергу температура растеряет ещё пару градусов и опустится до +16, ветер окрепнет, дождь усилится. В пятницу суше не будет, предупреждают синоптики. В прогнозе дождь, +10 ночью и всего на четыре градуса теплее днём.