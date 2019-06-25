На месте строительства школы в ЖК «Московские ворота» при участии Правительства Санкт-Петербурга заложили капсулу времени

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

24 июня на территории жилого комплекса «Московские ворота», который возвела компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующая начало строительства школы.

В праздничном мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Н.Л. Бондаренко, глава администрации Московского района Санкт-Петербурга В.Н. Ушаков, депутат Госдумы Федерального собрания РФ В.В. Милонов, генеральный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» Ю.А. Бородин, почетные гости и будущие ученики.

«Школа, которую возведет Группа «Эталон», предоставит большие возможности не только для качественного образования, но и для того, чтобы дети могли развиваться и добиваться высоких результатов в спорте и творчестве, — отметил Ю.А. Бородин. — Здесь будут просторные светлые кабинеты для основных занятий и дополнительных кружков, спортивные залы, актовый зал для творческих занятий и мероприятий. Также будет построен бассейн и оборудована спортивная площадка на улице. Мы верим, что построенная Группой «Эталон» школа подарит Санкт-Петербургу успешных и выдающихся выпускников, которые будут развивать наш любимый город».

Будущие ученики школы дополнили выступления первых лиц, пообещали, что будут учиться только на «5» и пожелали всем успехов. Рисунки с изображением будущей школы, которые дети подготовили заранее, заложили в капсулу времени вместе с посланием потомкам.

В завершение официальной части строительную площадку освятил православный священник. Далее по доброй традиции в бетонный блок заложили капсулу времени под аплодисменты всех присутствующих и залили бетоном.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Московские ворота» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/moskovskie-vorota/