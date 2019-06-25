К летающим пешеходам в Петербурге присоединились ползающие. Богатырский пыталась перейти змея

Автомобилисты днем 25 июня наблюдали необычную картину в Приморском районе Петербурга. По дороге в потоке транспорта ползла змея.

Фотографиями необычного зрелища поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Рептилию заметили посреди оживленного Богатырского проспекта. Интернет-пользователи предположили, что это уж. К сожалению, качество фотографий не позволило специалистам опознать змею точно.

Между тем, на петербургских дорогах вовсю гуляют утки с утятами. Птенцы уже стали практически привычными пешеходами для автомобилистов: их пропускают по всему городу.

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«Сегодня возле Александрии, непонятно откуда и куда, переходили дорогу перепуганные утятки. Да какие там утятки, просто маленькие точки с клювом и ластами. Один был так перепуган и старался успеть за своими, что постоянно падал и переворачивался на своих огромных для его маленького тельца ластах. Будьте внимательны, не торопитесь, и, возможно, будет спасена чья-то маленькая жизнь», – поделилась вечером 24 июня в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участница Светлана.

На записи с видеорегистратора видно, что ради пернатых пешеходов остановился практически весь поток. Кто-то из водителей даже вышел, чтобы помочь перепуганному отставшему утенку догнать семейство, не попав под колеса.

В комментариях участники начали делиться аналогичными историями встреч с утками на дорогах 24 июня. Так, днем утята бегали на перекрестке Парашютной улицы и Дороги в Каменку, пишет Мария. «Я была уверена, что их собьют. Они побежали в крайней левой полосе. Я отвернулась. Подумала, что все. Но сначала остановилась одна машина, потом еще одна, и затем встали все три ряда. Девушка из какой-то машины выбежала и сопроводила их до леса!», – рассказывает она.

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По словам Владимира, работающего рядом на заводе Nissan, утки на этом перекрестке бегают постоянно. «Вижу периодически, чуть ли не каждую неделю, их миграцию с одной стороны дороги на другую. На прошлой неделе тоже перебегали, и остановились все шесть полос в обе стороны, вышли и помогли перебраться через высокий бордюр. Все дело в людях, кто за рулём», – замечает он.

Утром утят пропускали на Московском, рассказал Антон: «Видно их нормально метров с двухсот. Нормальный водитель должен замечать любое движение на дороге, даже незначительное. Если вы этого не можете, то, возможно, вам стоит задуматься о том, стоит ли вообще за руль садиться с таким острым зрением».

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Владимир рассказал, как пропускали утят на съезде на Шафировский проспект: «Тоже тормозили все)) А мама-утка улетела с полдороги, а утята благополучно колонной по одному перешли дорогу. Все терпеливо ждали, поднимая веру в человечество».

Алексей встретил пернатое семейство на Петергофском шоссе, проезжая поворот в Солнечный город. «Все остановились и дали пройти семейке. Уважение», – пишет он.

А Вячеславу повезло разъехаться с утками на КАД. «Хорошо справа никого не было, иначе весь выводок под колеса попал бы», – пишет автомобилист.

Такую же картину с утятами наблюдал на КАД возле выезда на Парашутную и завода «Нисан» Алексей. Он напоминает, что сейчас утки ведут свой выводок к водоемам – через дороги. Поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.