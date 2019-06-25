Вместо Арашукова будет Крым. Кресло экс-сенатора от Карачаево-Черкесии займет его предшественник
Власти республики Северо-Кавказского федерального округа приняли решение назначить своим представителем в Совете Федерации РФ Крыма Казанокова, который уже занимал кресло сенатора.
«Подписал указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального собрания РФ – представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики», – написал 25 июня глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram.
56-летний Крым Казаноков уже был членом Совета Федерации с февраля по сентябрь 2016 года, когда его сменил Рауф Арашуков. На следующий год Казаноков был избран в думу муниципального образования «Черкесск».
Справка:
В конце января Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда, сейчас он находится в СИЗО. Практически сразу в Петербурге задержали и его отца, советника главы «Газпром Межрегионгаз» Рауля Арашукова. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома». Арашуков-младший был лишен статуса сенатора в конце мая.