Вместо Арашукова будет Крым. Кресло экс-сенатора от Карачаево-Черкесии займет его предшественник

Власти республики Северо-Кавказского федерального округа приняли решение назначить своим представителем в Совете Федерации РФ Крыма Казанокова, который уже занимал кресло сенатора.

«Подписал указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального собрания РФ – представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики», – написал 25 июня глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram.

56-летний Крым Казаноков уже был членом Совета Федерации с февраля по сентябрь 2016 года, когда его сменил Рауф Арашуков. На следующий год Казаноков был избран в думу муниципального образования «Черкесск».