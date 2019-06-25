Верховный суд отменил решение о законности «антимусорного» референдума в Архангельской области

Верховный суд 25 июня отменил решение Архангельского областного суда, который признал законным проведение референдума по вопросу о запрете ввоза отходов из других регионов. Дело вернули обратно в областной суд, направив его на новое рассмотрение. Но инициативная группа по проведению референдума заявила, что намерена подать кассационную жалобу.

На рассмотрение дела в ВС, где фактически должен был решиться вопрос о народном голосовании в Архангельской области, приехали несколько десятков активных граждан, из-за чего заседание даже перенесли в более просторный зал.

Архангельский областной суд 25 апреля признал незаконным отказ депутатов облсобрания в проведении референдума. Губернатор, депутаты и прокуратура подали апелляцию в Верховный суд.

Накануне, 24 мая, в Москве прошла серия пикетов в поддержку Шиеса, где власти планируют построить мусорный полигон для отходов из Москвы и Московской области. На самой станции все еще дежурят активисты. Между тем участников акции продолжают штрафовать по административным статьям, а центр «Э» инициировал возбуждение пяти административных дел в отношении пользователей «ВКонтакте» по статье о неуважении к власти за высказывания против строительства мусорного полигона в Шиесе.

1 июня Росприроднадзор нашел на стройплощадке нарушения. Одним из бенефициаров проекта «ЭкоТехноПарк "Шиес"» активисты называли Игоря Чайку, однако в комментарии «Фонтанке» сын генпрокурора России назвал это «компиляцией лжи». В Петербурге 18 июня также прошёл митинг в поддержку поморов.