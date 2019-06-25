«Зенит» заинтересовался аргентинским полузащитником по прозвищу «Русский»

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Штутгарта» Сантьяго Аскасибару. Как сообщает 25 июня TNT Sports, 22-летний аргентинец хочет уйти из немецкого клуба, покинувшего элитный дивизион.

Аскасибару интересен «Зенит» из-за того, что в нем играют ряд его соотечественников: защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер, а также нападающий Себастьян Дриусси.

В прошлом сезоне Аскасибар провел 28 матчей за «Штутгарт» и не отметился результативными действиями. Сайт transfermarkt.de оценивает хавбека в 12 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Аскасибара прозвали на родине «русский» из-за нетипичной для аргентинца внешности – светлых волос и голубых глаз.

Ранее сообщалось, что игрок футбольного клуба «Ливерпуль» Альберто Морено может перейти в «Зенит». Якобы петербуржцы видят в испанце один из вариантов усиления позиции левого защитника.