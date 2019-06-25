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Бизнес-трибуна
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25.06.2019 16:36
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Поколение Y меняет мир

Людей, родившихся после 1981 года, называют миллениалами и относят к поколению Y. Именно они изобрели социальные сети, технологию блокчейн, и сегодня большую часть времени проводят в онлайн-режиме. Миллениалы ценят индивидуальность и не признают ограничений, поэтому требования к квартирам у них тоже особенные.

Поколение Y меняет мир

Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Свой дом

Светлая спальня с географической картой на стене, где флажками отмечены маршруты путешествий, рабочее место на остекленной лоджии, где можно вдохновляться видами на город, и, конечно же, большая кухня-гостиная, где собираются друзья, – таким чаще всего представляют свой дом миллениалы. Это может быть просторная студия или 1-комнатная квартира с европланировкой. Обязательно рядом с метро, чтобы быть максимально мобильным.

– Представители поколения Y, как правило, не стремятся к накоплению средств, заработанные деньги тратят на получение эмоций и новых впечатлений, – комментирует руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. – Будущую квартиру они часто приобретают в ипотеку с ежемесячным платежом, не превышающим сумму, которую необходимо платить за аренду аналогичного жилья.

Выбор квартиры

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Миллениалы практически все, что нужно, приобретают через интернет. В социальных сетях изучают страницы брендов, в чатах переписываются с консультантами и все операции совершают дистанционно. Покупка квартиры – не исключение. Например, недавно «Петербургская Недвижимость» открыла онлайн-магазин квартир. Он доступен в личном кабинете на сайте www.spbrealty.ru сразу после регистрации. Сервис позволяет выбрать жилье с помощью «умного поиска» по необходимым параметрам: локацию – по метро, району или улице, жилой комплекс – по сроку ввода в эксплуатацию, квартиру – по количеству комнат и цене. Понравившиеся варианты жилья можно сравнивать между собой, и даже такие детали, как обустройство двора или архитектуру, а самые привлекательные – добавлять в корзину. Благодаря онлайн-чату специалисты компании помогут быстро решить возникающие вопросы. В общем все, как в обычном онлайн-магазине.

Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"/ Бронирование доступно для всех объектов комфорт-класса Setl Group.
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"/ Бронирование доступно для всех объектов комфорт-класса Setl Group.

Но покупка квартиры – более сложный процесс, нежели, например, приобретение телефона с доставкой. Чтобы заключить договор с застройщиком, необходимо собрать требуемый для регистрации в Росреестре пакет документов, а перед этим – забронировать квартиру, то есть внести за нее залог. Бронирование фиксирует цену квартиры, чтобы она не подросла до момента подписания документов, при этом оплаченный залог впоследствии возвращается.

Покупка онлайн

Раньше этот процесс требовал несколько визитов в офис, однако теперь все происходит в режиме онлайн. Для того чтобы забронировать квартиру, в личном кабинете достаточно нажать на соответствующую кнопку в разделе «Корзина», указать свои паспортные данные и выбрать предпочтительный способ оплаты. Далее нужно подписать соответствующее соглашение кодом из СМС, которое придет вам на телефонный номер, и оплатить залог с помощью банковской карты. Затем с вами свяжется специалист «Петербургской Недвижимости» и обсудит план дальнейших действий. После заключения договора компания самостоятельно его зарегистрирует в Росреестре, чтобы вы не стояли в очередях и не тратили свое личное время.  

Приятный бонус для тех, кто приобретает квартиру в ипотеку. На сайте можно сформировать и отправить единую заявку на ипотеку сразу в несколько банков, с которыми сотрудничает «Петербургская Недвижимость», чтобы затем выбрать наиболее подходящую для себя ипотечную программу. Легко, быстро и просто!

Кроме того, все клиенты онлайн-магазина становятся участниками «Клуба привилегий» от «Петербургской Недвижимости». Программа включает скидки на встречную покупку при переуступке, приоритетную выдачу ключей после сдачи дома, бесплатное оформление документов для получения налогового вычета, регистрацию права собственности и другие специальные условия.

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