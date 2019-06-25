«Это самый дорогой участок земли». Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом оценили в 1,5 трлн рублей

Вице-премьер РФ Максим Акимов озвучил предварительную стоимость железнодорожной магистрали, которая должна соединить две столицы.

«Да, предварительная [оценка стоимости] есть. Она примерно такая же, как Москва – Казань, – 1,5 трлн. Это немаленький участок, это самый дорогой участок земли. Во-вторых, он 800 км – ровно столько, сколько и до Казани. В-третьих, это строительство новых путей. В-четвертых, это заход в Москву и Санкт-Петербург. Вы попробуйте железной дорогой зайти в Париж, например», – цитирует 25 июня заявление Акимова ТАСС.

По его словам, самая сложная часть проекта – это именно заходы в города, а не прокладка железнодорожных путей. Акимов подчеркнул, что финансовая модель магистрали пока до конца не определена. Проект, по его оценке, можно назвать перспективным.

«Мы сейчас, например, прорабатываем такую идею, чтобы трассировку сделать с заходом, там получается небольшая петля через Великий Новгород. Там небольшое отклонение на запад, небольшое расстояние. Интересная идея, вроде как она может получиться», – добавил вице-премьер.

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Напомним, что в апреле президент РФ Владимир Путин поддержал прокладку высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Минтранс пообещал в августе озвучить стоимость проекта, а уже осенью могут начаться работы по проектированию.