Финны оценят дороги в Ленобласти и научат российских специалистов правильно обслуживать их зимой

Специалисты центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии в конце лета дадут экспертную оценку технологиям, применяемым для содержания региональных трасс. Об этом сообщает правительство Ленобласти.

«Регион активно развивает сотрудничество с Финляндией в дорожной сфере, и нам, конечно, необходимо мнение профессионалов для дальнейшего развития отрасли», — подчеркнул глава дорожного комитета региона Юрий Запалатский.

Как ранее писала «Фонтанка», Ленобласть в сентябре 2018 года выиграла дорожный грант по программе приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014 – 2020» на сумму 433 тыс. евро (31 млн рублей по актуальному курсу). Его цель – разработать с учётом опыта коллег из Суоми методологию содержания областных дорог зимой. Предполагается, что у финнов будет заимствована технология обслуживания в зимний период. В частности, наши дорожники планируют перенять опыт применения жидкого противогололёдного материала, рассказали тогда в комитете. Совместный проект будет реализован на трассах Выборгского, Приозерского и Всеволожского районов.

В рамках проекта также предусмотрены обучение части наших специалистов в Финляндии и закупка спецоборудования на средства из гранта. В комитете уточнили, что финская сторона берет на себя 80% стоимости запланированных мероприятий, остальная часть — около 9 млн рублей — поступит из бюджета дорожного фонда региона.