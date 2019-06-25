В Сибири пассажирка родила в городском автобусе. Младенца приняла случайная попутчица

В Красноярске полный людей автобус помчал к роддому, когда внезапно у одной из пассажирок отошли воды. Доехать до медиков не успели — малыша пришлось принимать одной из женщин, ехавших в салоне.

Необычную историю рассказало 25 июня издание NGS24.RU. Вчера в одном из городских автобусов внезапно начала рожать пассажирка, находившаяся на 36-й неделе беременности.

«Водитель и пассажиры приняли решение, что надо ехать сразу в роддом без остановок. Водитель вёз быстро», – пишет портал.

Но события разворачивались еще быстрее, и роды пришлось принимать прямо в салоне. В роли акушерки выступила 41-летняя местная жительница, мама троих детей, не имеющая медицинского образования.

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«Когда я увидела головку ребёнка, поняла, что всё — рожаем здесь. Мне подавали салфетки, платочки. На всё ушло меньше получаса, я такого не видела никогда», – рассказала сибирячка журналистам.

Она смогла распутать пуповину и завернуть младенца в чью-то протянутую футболку.

«Мальчик задышал, заплакал. Знаете, в тот момент я не думала ни о чём, кроме как о ребёнке. Я сама рожала три раза, но по ту сторону я не была никогда. И, конечно, было за него очень страшно. Но паники не было, видимо и правда, есть у нас у женщин какой-то инстинкт», – добавила женщина.

В региональном минздраве сообщили, что мальчик родился весом 2,690 килограмма. Он в порядке, также, как и мама.