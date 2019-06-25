ПСК: признаки бизнес-класса

Специалисты ГК «ПСК» выделили пять признаков дома бизнес-класса, по которым можно оценить любой проект самостоятельно.

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1. Локация. Бизнес-класс не строится «в поле» или на месте бывших грязных производств. Для бизнес-класса также недопустимо тесное соседство с шумной инфраструктурой или производственными предприятиями. Идеальное расположение – внутри жилых кварталов, где сохранялись участки под застройку или появились после сноса ветхих домов. А также с видом на воду.

2. Количество квартир на этаже – не более 6-7. Выход к лифту всегда через отдельные двери. Кроме этого, двери квартир не могут находиться друг напротив друга. И хотя последнее является большой редкостью, такие решения всё ещё попадаются.

3. Террасы. В проектах должны быть предусмотрены варианты планировок с террасами и видовые квартиры. Среди покупателей квартир бизнес-класса порядка 15% выбирают варианты с видом и террасами. Если девелопер не предлагает такие квартиры, значит его целевая аудитория на самом деле другая.

4. Маркетинг. В продвижении таких проектов не используют акции и скидки. Например, «спеццена за квадратный метр до такого-то числа». Аудитория бизнес-класса не входит в число людей, которые выбирают квартиру по акциям. Поэтому факт наличия скидок говорит о неуверенной маркетинговой политике застройщика. А вот индивидуальные предложения возможны. Например, машино-место в паркинге в паре с квартирой может предлагаться за меньшую сумму, чем при покупке отдельно. Кроме этого, машиноместа не распродают как можно быстрее, а выводят по мере продажи жилых квадратных метров. В противном случае покупатели последних (как правило, самых дорогих) квартир, могут остаться без места на парковке, а это недопустимо.

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5. Штучный проект. Стандартное жильё всегда похоже друг на друга. Так сокращаются издержки и для своего сегмента это отличное решение. Но если при взгляде на проект бизнес-класса возникает дежавю, значит на проекте сэкономили. Фасады, оформление проемов и их размер, материалы облицовки, цвета (в дневное и вечернее время), мелкие детали – всё это должно быть из категории индивидуальных решений. Именно поэтому в бизнес-классе выбор дома обусловлен его внешностью и гармонией с окружающим пейзажем не меньше, чем планировками и отделкой общественных помещений.

Этим критериям отвечает целый ряд жилых комплексов. Например ЖК Nobelius, Look и «Дипломат».

Подробную информацию о проектах можно получить по телефону (812) 640-38-38 или в офисах продаж, расположенных возле каждого из указанных ЖК.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

Комплекс Look – застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya