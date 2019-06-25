После жалобы Путину правительство увеличит детские пособия. В 200 раз

Размер пособия на детей от полутора до трёх лет вырастет с нынешних 50 рублей до десяти тысяч. Выплаты будут получать малообеспеченные семьи.

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития России в сфере демографии 25 июня. Он подчеркнул, что вопрос уже затрагивался во время «Прямой линии» с президентом, и теперь приняты конкретные меры.

Глава правительства обещает, что малообеспеченные семьи будут получать по 10 тысяч на одного ребёнка ежемесячно. Кроме того, будут расширены критерии нуждаемости.

«Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку», – приводит слова Медведева сайт «Единой России».

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Премьер также напомнил, что с 1 июля начнёт действовать новый размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Его увеличили вдвое.

Вопрос о размере детских пособий во время «Прямой линии» Владимиру Путину задала жительница Подмосковья. 50 рублей на ребёнка она назвала насмешкой. Президент заверил, что проблема уже почти решена – осталось определиться, какие семьи будут получать полтора, а какие два прожиточных минимума.