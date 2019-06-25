Минпромторг прокомментировал царские траты чиновников во время рабочих поездок

Минпромторг прокомментировал расследование Transparency International о высоких тратах чиновников в командировках.

Как пишет РБК 25 июня, в министерстве сообщили, что командировочные расходы согласовываются при формировании проекта федерального бюджета на год вперёд.

В ведомстве отметили, что чиновникам во время зарубежных поездок возмещаются расходы по найму гостиницы по фактическим затратам, которые должны быть подтверждены соответствующими документами, «в пределах норм возмещения расходов <...>, установленных Минфином». Также чиновникам постфактум оплачивается проезд.

«Расходы по найму жилого помещения работникам, имеющим право на получение надбавок к суточным в иностранной валюте (министр, первый заместитель министра, заместители министра, руководитель правительственной делегации, член правительственной делегации и др.), <...> Минпромторгом России возмещаются по фактическим расходам», — добавили в министерстве.

25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала материал о тратах чиновников в командировках. Расследователи выяснили, что Минпромторгом с 2016-го по 2017 год было потрачено 19,3 млн рублей на служебные поездки. Утверждается, что министр промышленности России Денис Мантуров во время поездок в другие страны выбирает номера «люкс» в пятизвездочных отелях. Так, во время посещения Шанхая в 2016-м россиянин останавливался в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 миллиона рублей в сутки. Во время мексиканской поездки он ночевал в президентском номере в Four Seasons Hotel Mexico City за 478,7 тысячи рублей. Другие сотрудники ведомства также жили с комфортом, когда выезжали за рубеж, правда, стоимость номеров была значительно ниже, чем у их руководителя.