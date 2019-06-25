Житель Краснодара угнал машину, спасая собаку от дождя

Необычный угон автомобиля раскрыли полицейские на юге России. 24-летний житель Кубани нашел незапертой машину, в которой спрятался от дождя со своим питомцем. А потом и вовсе решил на ней прокатиться, хотя не умел водить.

Житель Краснодара в состоянии алкогольного опьянения гулял со своей собакой по Ейскому району города, когда начался дождь. Он искал место, где можно укрыться от непогоды, и выбор упал на стоящую рядом машину, в которой оказались незаперты двери, а в замке зажигания был вставлен ключ. Молодого человека не смутило, что у него не было водительских прав, и он решил прокатиться со своим питомцем на автомобиле. Об этом 25 июня сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю.

Отсутствие навыков вождения и алкоголь в крови дали о себе знать, и вояж продлился только до ближайшего дерева. Тем не менее мужчина и его собака не пострадали и после небольшого приключения отправились домой.

Владелец угнанной машины, который на ней собирался ехать к Черному морю, обнаружил свое транспортное средство утром — но не там, где припарковал. И разбитым. Полиции не составило труда найти угонщика, который забыл в салоне сотовый телефон.

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«В настоящее время в отношении подозреваемого следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», – рассказали в региональном МВД.