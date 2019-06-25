ПСК: высокий темп строительства для Start задан уже на начальном этапе

"ПСК"

На строительной площадке апарт-комплекса Start продолжаются работы нулевого цикла. На участке площадью более 28 тыс. кв. м завершён демонтаж находившихся там сооружений, теперь ГК «ПСК» приступила непосредственно к строительным работам.

– Наиболее активные работы сейчас в двух секциях, – рассказывают в компании. – В первой секции началось бурение свай: оно выполнено на 10%, а на следующей неделе мы увеличим этот показатель до 30%. В третьей секции занимаются подготовкой котлована – работы завершены на 50%, до конца июня процент готовности увеличится до 70.

Уже на начальном этапе работ ПСК демонстрирует высокий темп: все работы ведутся по графику. Собственное строительное подразделение ПСК позволяет избежать задержек даже в столь масштабном проекте: Start представляет собой три 20-этажных секции на 3 244 апартамента.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в IV квартале 2021 года. Отслеживать каждый этап работ можно в режиме онлайн. На объекте установлена live-камера, трансляция доступна на сайте проекта.

Дополнительную информацию о проекте и ходе строительства вы можете получить по телефону (812) 210 86 05 и в офисе продаж напротив объекта: на втором этаже торгового центра «Парнас», 4-й Верхний переулок, 19.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/