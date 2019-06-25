Таможня в Петербурге опустошает обувные магазины. Ее привлекли дешевые кроссовки

Три торговых комплекса в Петербурге переживают наплыв сотрудников таможни, ищущих брендовую обувь по низким ценам. Весь товар изымается.

Как стало известно «Фонтанке», 25 июня представители службы таможенного контроля после выпуска товаров СЗТУ одновременно пришли в торговые центры «Лигов», «НЕО» и «Старая деревня» и занялись осмотром магазинов Backstage.

По информации таможенников, в этих точках продают контрафактные кроссовки известных брендов. На сайте магазинов продукция действительно представлена по подозрительно низким ценам — зачастую вдвое-втрое дешевле, чем в официальных представительствах.

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Товар с признаками контрафакта будет изъят. Учитывая значительные объемы, подсчет вывезенного займет немало времени.