Апарт-комплекс Start от ПСК аккредитован ещё одним банком

"ПСК"

У апарт-комплекса Start, который ГК «ПСК» возводит на пр-те Энгельса, появился второй банк-партнёр. Им стал «СМП Банк», входящий в топ-30 крупнейших финансовых организаций России*.

Разнообразие ипотечных программ «СМП Банка» позволяет разным категориям покупателей выбрать оптимальный вариант. Кроме того, в банке существуют специальные программы с льготными условиями для заёмщиков.

Ранее Start получил аккредитацию «Абсолют Банка», а в ближайшие недели партнёрами проекта станут ещё восемь финансовых организаций. Расширение перечня банков-партнёров создаёт более гибкие условия для покупки. Это особенно важно для тех, кто впервые инвестирует в недвижимость.

Рынок апартаментов в Петербурге сейчас находится на подъёме, однако о перенасыщении речи не идёт. Напротив, объём турпотока демонстрирует, что ни текущие проекты, ни те, что выйдут на рынок в ближайшие два-три года полностью не покроют потребность города в номерном фонде, который частично предоставляют апартаменты.

– Туристическая привлекательность Петербурга в долгосрочной перспективе будет только расти, а значит спрос на формат проживания гостиничного типа всегда будет высоким, – прогнозируют аналитики ПСК. – С этой точки зрения Start прекрасно подходит сегодняшним молодым специалистам в качестве первого жилья, которое они смогут сдавать и через пять, и через 10 лет.

Выбрать апартаменты, оптимальные для собственного проживания и для инвестиций, готовы персональные менеджеры по телефонам (812) 640-38-38 и 210-86-05. Они же проконсультируют по банковским продуктам, помогут собрать и предоставить весь пакет документов для ипотеки. С персональным менеджером срок одобрения заявки обычно составляет три-четыре дня.

АО «СМП Банк» лицензия Центрального банка №3368 от 16.12.2014г.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

*По версии banki.ru

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/