Российские авиакомпании могут получить компенсации от государства после запрета полетов в Грузию

Правительство России рассмотрит возможность компенсировать убытки 6 авиаперевозчикам из-за введенного Владимиром Путиным бана на перевозку россиян в Грузию.

«В середине недели мы встречаемся с компаниями и заслушиваем информацию по пассажирам, рейсам и расходам», – заявили 25 июня в аппарате вице-премьера Максима Акимова, передает РБК.

По словам чиновников, речь идет о 6 авиаперевозчиках – «Аэрофлоте», «Победе», S7, «Уральских авиалиниях», «Нордавиа» и Red Wings.

Сумма компенсации пока не называется, однако ранее СМИ подсчитали, что компании потратят до 3 млрд рублей на возврат средств почти 150 тысячам пассажиров. Ростуризм подтвердил, что российские перевозчики должны вернуть средства даже по невозвратным тарифам.