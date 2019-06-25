Российские авиакомпании могут получить компенсации от государства после запрета полетов в Грузию
Правительство России рассмотрит возможность компенсировать убытки 6 авиаперевозчикам из-за введенного Владимиром Путиным бана на перевозку россиян в Грузию.
«В середине недели мы встречаемся с компаниями и заслушиваем информацию по пассажирам, рейсам и расходам», – заявили 25 июня в аппарате вице-премьера Максима Акимова, передает РБК.
По словам чиновников, речь идет о 6 авиаперевозчиках – «Аэрофлоте», «Победе», S7, «Уральских авиалиниях», «Нордавиа» и Red Wings.
Сумма компенсации пока не называется, однако ранее СМИ подсчитали, что компании потратят до 3 млрд рублей на возврат средств почти 150 тысячам пассажиров. Ростуризм подтвердил, что российские перевозчики должны вернуть средства даже по невозвратным тарифам.
Справка:
Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.