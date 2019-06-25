Первобытная роскошь стала доступнее. Россия и Мальдивы договорились о взаимной отмене виз

Российским туристам продлили пребывание на Мальдивах только по заграничному паспорту. Теперь устроить себе каникулы на островах без бюрократических проволочек можно на срок до трёх месяцев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах со своим коллегой из Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом подписали договор о взаимной отмене визового режима. Переговоры прошли в Москве 25 июня, трансляция велась в аккаунте российской дипмиссии в Twitter.

?Прямая трансляция совместной пресс-конференции С.В.Лаврова и ?? Мининдел А.Шахида по итогам переговоров https://t.co/3NrBhIZwab — МИД России ?? (@MID_RF) 25 июня 2019 г.

Теперь россияне смогут провести в республике до 90 дней с целью туризма. До этого оставаться на Мальдивах можно было не дольше 30 дней.

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Как отметил Лавров, соглашение позволит увеличить объём турпотока между странами. По данным Росстата, в прошлом году на островах архипелага отдыхали более 38 тысяч граждан РФ. Глава российского МИДа уверен, что в дальнейшем эта цифра будет расти.

Его мальдивский коллега также заявил, что его страна настроена на более тесное сотрудничество с Россией. По его словам, в планах — открыть посольство Мальдив в Москве.

Компания Knight Frank по итогам своего исследования назвала Мальдивы вторым по популярности островным курортом, на котором в прошлом году предпочитали нежиться российские мультимиллиардеры.