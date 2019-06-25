Кировский депутат рассказал, как из его штанины случайно выпал муляж гранаты

Из-за брошенного муляжа гранаты оказался задержан 21-летний депутат города Слободской в Кировской области. Фальшивая «лимонка» полетела в ноги полицейскому.

Как сообщает Kirov-portal со ссылкой на региональное МВД 25 июня, накануне в 15:38 поступила заявка о подозрительном предмете у дома по улице Герцена, 37, в Кирове. На место выехали сотрудники ППС, ничего подозрительного они не заметили. Пока полицейский докладывал по рации об обстановке, проходивший мимо депутат Николай Дубравин (ЛДПР) бросил под ноги стража правопорядка муляж гранаты. Народного избранника задержали вместе с двумя приятелями, один из которых несовершеннолетний. Друзья снимали происходящее на камеру.

«В настоящее время идет проверка, обвинение мне не выдвинуто. Посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов с моей стороны не было, у меня просто выпал из кармана через штанину макет гранаты и мобильный телефон. Под ноги я никому ничего не бросал, по первому требованию сотрудников остановился, после чего был задержан», — прокомментировал сам Дубравин в социальной сети.

Ранее депутат уже практиковал спорные социальные эксперименты. Он перевоплощался в попрошайку с протянутой рукой, закладывал в мусорный бак музыкальную колонку, из которой транслировался детский плач, имитировал похищение девушки.