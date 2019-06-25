Страховщики назвали самые убыточные автомобили по ОСАГО. В лидерах ГАЗ, ВАЗ и Datsun

Самыми «дорогими» автомобилями для страховщиков по ОСАГО оказались отечественные ГАЗы и ВАЗы, а также автомобили бюджетной «дочки» японской марки Nissan – бренда Datsun. Выплаты по ним даже превышают страховые сборы с владельцев машин.

Аналитики компании «АльфаСтрахование» подсчитали убыточность ОСАГО по маркам автомобилей в 2018 году. Для этого был выведен коэффициент убыточности каждой марки: сколько рублей выплатит страховщик на каждый рубль, уплаченный за полис автовладельцем. При этом учитывались только легковые автомобили, все остальные виды транспорта – мотоциклы, спецтехника, грузовики, прицепы и так далее – были исключены из списка оцениваемых брендов.

Как следует из опубликованных 25 июня итогов, самыми убыточными оказались автомобили марки ГАЗ. Их коэффициент составил 138,4%, то есть выплаты по ним при страховых случаях превышают сборы ОСАГО с их владельцев на 38,4%. Второе место досталось еще одной отечественной марке – ВАЗ, коэффициент убыточности которой составил 112,4%. Замыкает тройку лидеров Datsun с коэффициентом 110,7%.

Далее следуют автомобили украинской марки «Богдан» (106,3%), Daewoo (103,7%), китайская BYD (102,6%) и еще один украинский бренд – ZAZ (101,9%). По всем ним выплаты также превышают сборы с автовладельцев. Замыкают Топ-10 Ravon (92,3%), ИЖ (79,2%) и Geely (77,8%).

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Как отмечают специалисты компании, всю первую десятку в рейтинге убыточности 2018 года занимают автомобили низкого и среднего ценового сегментов. Их часто покупают с рук, а также используют для частного извоза. То есть машины эксплуатируются ежедневно и помногу, что закономерно приводит к росту частоты аварий и увеличению выплат.