«Вопрос освобождения украинских моряков – не предмет торга». Глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой об условиях возвращения в Страсбург

Никаких неформальных договорённостей о том, что в обмен на возвращение российской делегации к работе в ПАСЕ Россия выдаст Украине моряков, задержанных в Керченском проливе, не существует. Об этом «Фонтанке» 25 июня заявил глава делегации РФ в Страсбурге вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Вопрос освобождения украинских моряков вообще не предмет торга. Эксперты, которые так считают, – корыстные и подозрительные люди. Украинские моряки нарушили закон Российской Федерации. Вторглись в территориальные воды России. Их судьбу решит суд. Никакого торга на этот счёт не существует», – заявил «Фонтанке» Толстой.

25 июня истек срок, до которого Москва должна была выполнить решение Международного трибунала по морскому праву ООН и освободить 24 украинских моряков и захваченные в Керченском проливе корабли. Вопрос о судьбе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение допустить российских парламентариев до заседаний ПАСЕ глава российской делегации Пётр Толстой объяснил тем, что это «объективный процесс».

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«Организация находится в кризисе. Единственный способ его преодоления – участие в заседаниях всех 47 стран-участниц. Этой линии придерживаются большинство национальных делегаций, за исключением наглого и агрессивного русофобского меньшинства, состоящего из британцев и украинцев», – добавил вице-спикер Госдумы РФ.

Окончательно вопрос о работе россиян в ПАСЕ решится в среду, 26 июня, когда будут рассмотрены предложения по урезанию полномочий делегации РФ. По словам Толстого, Россия не будет работать в ПАСЕ, если полномочия будут урезаны. Вопрос дальнейшего членства РФ в Совете Европы будет решаться в Москве, уточнил Пётр Толстой.

Лишить российских делегатов права занимать руководящие посты в ПАСЕ намерены делегаты из Украины.

«Мы можем наложить на них санкции, которые ограничат их присутствие в наблюдательных миссиях, в том числе за выборами, возможности занимать руководящие должности в комитетах», – заявил сегодня член украинской делегации Алексей Гончаренко.

В ночь на 25 июня украинской делегации не удалось добиться отмены решения о возврате россиян в зал заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Интервью с главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.