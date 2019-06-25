ПСК открывает новый офис продаж апарт-комплекса START

Апарт-комплекс Start/"ПСК"

Офис продаж апарт-комплекса START станет ещё ближе для покупателей. В июле офис переедет в собственное здание на улице Михаила Дудина, ближе к метро «Парнас» и самому объекту строительства.

Собственный офис станет просторнее, чем отдел продаж, работающий сейчас в ТЦ «Парнас». Центральное место в нём займёт макет START, на котором можно будет рассмотреть будущий комплекс в деталях. Сейчас новое здание офиса на финальной стадии строительства – к концу июня готовность составляет 80%.

Часы работы офиса продаж останутся прежними: ежедневно с 10:00 до 21:00. В это время менеджеры с удовольствием расскажут о текущих акциях, условиях приобретения, оптимальных планировках. Например, на старте продаж стоимость начинается от 1,1 млн руб. В эту цену уже включена отделка – с ней сдаются все апартаменты.

За подробной информацией об условиях покупки обращайтесь по телефону (812) 210-86-05 или подписывайтесь на официальную группу ВКонтакте.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/