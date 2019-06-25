Электромонтёра из Котласа хотят наказать за виртуальные оскорбления в адрес губернатора Орлова и Владимира Путина

Электромонтёр из Архангельской области стал фигурантом дела о неуважении к власти. Житель Котласа в соцсети «ВКонтакте» высказывал свою точку зрения, которая не понравилась местной полиции.

О возбуждении дела об административном правонарушении 25 июня сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Протокол по ч. 3 статьи 20.1 КоАП был составлен 18 июня участковым уполномоченным полиции отдела МВД «Котласский». Основанием стало то, что местный электромонтёр вагонного депо Дмитрий Попперек с апреля по июнь публиковал крамольные комментарии в котласских пабликах. Высказывания, по мнению полиции, оскорбляли власть в лице губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который сам называл местных жителей «шелупонью», и президента России Владимира Путина.

По словам Чикова, к делу приложены распечатки сотен постов Дмитрия. В настоящий момент страница Попперека во «ВКонтакте» закрыта. О его позиции говорит только аватарка – на ней стоит картинка со словами «Я против свалки в Шиесе».

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Накануне жителя Хакасии наказали за оскорбление в адрес губернатора. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что никто не имеет права злоупотреблять законом о неуважении к власти. По его словам, правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона, а не использоваться для того, чтобы заткнуть людям рот.

Закон о наказании за публичную оскорбительную критику власти Госдума приняла в марте 2019 года, поправки в КоАП внесены 29 марта. Первым по новому составу наказали жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Ему выписали 30 тысяч рублей штрафа – это минимальное наказание.