Электромонтёра из Котласа хотят наказать за виртуальные оскорбления в адрес губернатора Орлова и Владимира Путина
Электромонтёр из Архангельской области стал фигурантом дела о неуважении к власти. Житель Котласа в соцсети «ВКонтакте» высказывал свою точку зрения, которая не понравилась местной полиции.
О возбуждении дела об административном правонарушении 25 июня сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Протокол по ч. 3 статьи 20.1 КоАП был составлен 18 июня участковым уполномоченным полиции отдела МВД «Котласский». Основанием стало то, что местный электромонтёр вагонного депо Дмитрий Попперек с апреля по июнь публиковал крамольные комментарии в котласских пабликах. Высказывания, по мнению полиции, оскорбляли власть в лице губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который сам называл местных жителей «шелупонью», и президента России Владимира Путина.
По словам Чикова, к делу приложены распечатки сотен постов Дмитрия. В настоящий момент страница Попперека во «ВКонтакте» закрыта. О его позиции говорит только аватарка – на ней стоит картинка со словами «Я против свалки в Шиесе».
Накануне жителя Хакасии наказали за оскорбление в адрес губернатора. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что никто не имеет права злоупотреблять законом о неуважении к власти. По его словам, правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона, а не использоваться для того, чтобы заткнуть людям рот.
Закон о наказании за публичную оскорбительную критику власти Госдума приняла в марте 2019 года, поправки в КоАП внесены 29 марта. Первым по новому составу наказали жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Ему выписали 30 тысяч рублей штрафа – это минимальное наказание.
Справка:
Поморы около года выступают против строительства мусорного полигона в Шиесе, которое стартовало в июле 2018 года. Митинги и пикеты проходят не только в городах Архангельской области, но и в Республике Коми, у границы с которой находится Шиес. Люди выступают за отставку губернатора области Игоря Орлова, назвавшего протестующих «шелупонью».
1 июня Росприроднадзор нашел на стройплощадке мусорного полигона нарушения. Одним из бенефициаров проекта «ЭкоТехноПарк» в Шиесе» активисты называли Игоря Чайку — однако в комментарии «Фонтанке» сын генпрокурора России назвал это «компиляцией лжи». В Петербурге 18 июня также прошёл митинг в поддержку поморов.