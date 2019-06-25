Мало не покажется. Куда поступать тем, кто не очень хорошо сдал ЕГЭ

«Фонтанка» изучила статистику поступления в петербургские государственные вузы на бюджетные отделения. Есть хорошие новости. Даже с тройками по всем предметам на ЕГЭ в прошлом году можно было найти где бесплатно поучиться. Рассказываем, где именно.

pixabay.com

«Ума нет — иди в пед» – эта шутка, скорее, выдает человека слабо осведомленного о современных реалиях на рынке бесплатного обучения. Если услышите такое, предложите остряку поступить на иняз в Герцена с его почти 36 кандидатами на место, минимум 281 баллом по трем предметам ЕГЭ для поступления и 250 тысячами рублей за год учебы для тех, кто немного недобрал баллов и решил учиться на платном.

Получить 100 баллов на ЕГЭ по всем предметам — вещь хорошая и даже почетная. Однако главный профит от этого подвига — возможность выбирать не только вуз, но и конкретный факультет и специальность. Иными словами, это нужно для тех, кто уже точно знает, чего хочет от жизни, и причем хочет немалого.

Всего в Петербурге 53 государственных вуза с 30,5 тыс. бесплатных мест. Выпускников 11-х классов в нашем городе меньше, и далеко не все собираются получать высшее образование. Но тем, кто решил продолжить обучение, конкуренцию составляют иногородние абитуриенты и те, кто идет учиться после армии, техникума или просто спустя несколько лет после окончания школы.

«Фонтанка» изучила результаты прошлогодней приемной кампании в городских вузах. Именно на эти цифры сейчас ориентируются абитуриенты, выбирая, куда посылать свои результаты ЕГЭ. Исключение, разумеется, составляют творческие вузы и ведомственные учебные заведения вроде Таможенной академии или Академии Следственного комитета, где ЕГЭ — не главный критерий отбора. Можно не обращать внимания на эти цифры и тем, кто имеет льготы для поступления или получил целевое направление. Но тем, у кого ничего такого нет, пытаться поступить имеет смысл, только имея серьезный запас по сравнению с проходным баллом.

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В большинстве вузов от обычных абитуриентов требуют представить итоги трех профильных для выбранных специальностей экзаменов. Их суммируют и отбирают столько первых абитуриентов, сколько есть свободных мест. То есть если подало документы 100 человек, а мест 25, то «точка отсечения» – проходной балл — сумма трех ЕГЭ у последнего, 25-го счастливчика. Чем она больше, тем, выходит, выше требуемый уровень подготовки абитуриента.

Есть другой критерий востребованности той или иной специальности в вузах — конкурс в человеках на место. Как правило, сейчас большинство абитуриентов уже знают, где находить статистику приема по предыдущим годам, и посылают документы, только если их баллы по ЕГЭ выше или примерно равны проходному баллу. Даже если их у выпускника меньше, чем порог отсечения, делать это есть смысл. Ведь многие абитуриенты подают документы сразу в несколько вузов, и велик шанс, что отобранные приемной комиссией претенденты пойдут в другое заведение. Тогда их места достанутся тем, у кого баллов по ЕГЭ меньше, чем требуемый проходной балл.

Экстремумы

Как правило, исключительно высокие баллы требуются для довольно специфических сочетаний конкретного вуза и специальности, к примеру филфак в Высшей школе экономики — чтобы поступить туда, надо принести 289 баллов по трем ЕГЭ. А высшая школа журналистики СПбГУ ждет желающих поучиться международной журналистике не менее чем с 286 баллами.

Другой полюс – специализированные, имеющие серьезные позиции в мире науки курсы, привязанные к именам конкретных педагогов, как, к примеру, специальность «математика» в СПбГУ. Судя по данным статистики, этот курс является абсолютно уникальным явлением. Проходной балл там — 300, то есть формально попасть туда можно, только сдав три ЕГЭ на 100 баллов. В реальности юных математиков в СПбГУ оценивают уже не по такому тривиальному критерию, как ЕГЭ, а по другим, куда более значимым достижениям 17 – 18-летних ученых. Кому-то на этом фоне специальность «Электромагнитные и акустические процессы» на физфаке СПбГУ может показаться «легкой»: проходной балл «всего» 237 и каких-то 30,3 человека на место. Что ж, дерзайте.

Завершая тему любителей точных наук, можно отметить, что свет клином на матмехе СПбГУ не сошелся, и где юному математику получить образование найдется, даже если он круглый троечник. Если взять за скобки возможности для образования за границей (а они есть), то на просторах нашей страны полно математических факультетов с куда более толерантными приемными комиссиями, чем в здании Двенадцати коллегий. В Герцена его, конечно, не возьмут, там на факультете математики проходной балл от 220 до 240 в зависимости от направления. Но беглый перебор предложений позволяет найти, к примеру, направление «Математика» и программа бакалавриата по профилю «Алгебра, теория чисел, математическая логика» в Кабардино-Балкарском госуниверситете имени Х. М. Бербекова. В Нальчике ждут выпускников, сдавших три ЕГЭ на 124 балла. Сдать туда документы можно, если, например, по математике вы набрали хотя бы 27 баллов.

Все работы хороши

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Если говорить об относительно «несложных» для поступления специальностях не в теплых краях, а в главном вузе Петербурга, то, можно сказать, повезло тем, кто с детства имел склонность к наукам о земле. На геологов в СПбГУ будут учить выпускников всего с 212 баллами. Конкурс в прошлом году там был «нестрашные» 5,94 человека на место.

К слову, в каждой шутке есть доля истины, и по формальному поводу РГПУ им. Герцена все же занимает почетное второе место среди вузов, куда можно поступить с самым низким баллом по ЕГЭ. В целом Педуниверситет можно считать вузом контрастов: на фоне иняза с почти рекордными 281 баллом, там существует Институт детства, бывший факультет дошкольного образования, куда можно поступить всего со 115 баллами за три ЕГЭ, что человеку с предрассудками и снобизмом может показаться весьма неамбициозным. Да, это, конечно, будет заочное обучение, но согласитесь, это лучше, чем ничего. К слову, очное обучение на воспитателя детского сада требует уже минимум 226 баллов, что вполне достойно и заметно больше, чем у геологов в СПбГУ.

Но все же пальму первенства по доступности высшего образования держит Санкт-Петербургский аграрный университет. При том, что в мировой индустрии зооинженерия и биотехнологии находятся едва ли не на переднем крае научной мысли, в СПбГАУ начать обучение этим профессиям можно с антирекордными 106 баллами за три ЕГЭ. Это на заочном. На очном эта же благородная и крайне перспективная профессия доступна тем, кто сумеет написать три экзамена на 163 балла. Примерно так же дела обстоят у аграриев на факультете агротехнологии, почвоведения и экологии: 109 баллов для заочной формы обучения и 161 балл — для очного.

Единицы и нули

Что касается, возможно, самой модной в последние годы профессии «программист», то, если честно, не факт, что для ее получения надо обязательно идти в вуз. Во-первых, история знает массу примеров успешных программистов, получивших высшее образование уже после признания человечеством их заслуг. А во-вторых, само по себе умение писать программный код не требует особых фундаментальных знаний. Многие учатся этому на онлайн-курсах уже во взрослом возрасте.

Тем не менее глупо спорить с тем, что университетское образование позволяет будущему программисту получить куда больше, чем просто умение писать программы. К примеру, просто «программист» – это сейчас уже ни о чем. Важна специализация, магистральное направление, в котором будет двигаться молодой разработчик ПО. И если понимание, зачем ему это вообще нужно, есть, то можно начать выбирать конкретные программы. Потому что вообще-то их в Петербурге с полсотни. И все разные. И не факт, что в модном ИТМО вас научат именно тому, о чем вы мечтаете. Там самый высокий проходной балл (в среднем 283 – 285 для разных специальностей) и отличная репутация. Но, возможно, прыгать так высоко и убиваться на ЕГЭ нет никакого смысла.

Например, в Университете прикладных технологий и дизайна есть направление «Прикладная информатика в дизайне», где обещают выучить на такие профессии, как «веб-дизайнер», «гейм-дизайнер», «UX/UI-дизайнер», и даже, прости господи, «техно-стилист» или еще лучше «архитектор виртуальности». В «Атласе новых профессий», разработанном в Сколково, эта профессия значится как перспективная. То есть пока что ее еще нет, но очень скоро появится. Неудивительно, что при 25 бюджетных местах на «Прикладной информатике в дизайне» в «Тряпочке» проходной балл на очное — почти как в ИТМО. Зато можно поступить туда бесплатно на заочное или вечернее всего с 208 – 214 баллами по ЕГЭ, а свободное время посвятить чему-то не менее прекрасному.

Если говорить про чуть более традиционные направления в программировании, то необходимо будет серьезно углубиться в вопрос. Потому что так или иначе писать код вас могут на скорую руку научить практически в любом вузе, просто программы обучения будут называться очень по-разному. От «Системное и прикладное программное обеспечение» до «Информационные системы и сетевые технологии».

Наиболее подходяще и солидно (по названию, а не только по содержанию) выглядит направление «Прикладная математика и информатика». По данным специализированных порталов, в Петербурге его предлагают абитуриентам в 11 вузах. И разброс по числу необходимых для поступления проходных баллов в 2018 году был очень велик. От 285 в ИТМО до 206 в ГАСУ. Разумеется, архитекторов учат программированию со своим, строительным уклоном на строительном факультете. Но зато бесплатно и на очном.

Относительно невысоки проходные баллы и для других «специфических» программистов: в «морском» университете им. Макарова и в «авиационном» ГУАП. Даже 220 – 225 там баллов должно хватать для поступления, то есть три экзамена по 73 – 75 баллов. С другой стороны, не стоит снисходительно относиться к этим цифрам, ведь средний балл ЕГЭ по информатике в прошлом году в Петербурге был 62,74 https://www.ege.spb.ru/. А из примерно 4 тыс. сдававших этих экзамен юных петербуржцев лишь 830 сдали его на высшую отметку 81 – 100 баллов (считается высоким).

Из вузов с технологическим уклоном можно отметить Политех и ЛЭТИ, где на программистов (разумеется, с определенными специализациями) берут с 250 – 260 баллами по ЕГЭ). Учат программистов и в ВШЭ и СПБГЭУ — там, понятно, кроме программирования придется, видимо, поучиться и экономике. В Герцена на факультете математики, возможно, параллельно с программированием придется ознакомиться с основными трудами Макаренко и Песталоцци, но если туда берут с 220 баллами на очное, возможно, стоит присмотреться и к этому варианту.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»