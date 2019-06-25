В Петербурге начали обследовать Московские ворота. Реставрация намечена на будущий год

В Петербурге начали проводить изыскательные работы для создания проекта реставрации Московских триумфальных ворот. Об этом 25 июня сообщает корреспондент «Фонтанки».

Комитет по охране памятников в июне выдал компании «Реставратор» разрешение на проведение обследования памятника для разработки проектной документации. Итоги конкурса подвели в конце апреля 2019 года, победителем был объявлен «Реставратор», который предложил выполнить работы за 5,8 млн рублей.

Исполнителю предстоит провести историко-архивные и библиографические изыскания, обмерить памятник, выполнить фотофиксацию, инженерное обследование конструкций, натурные и лабораторные исследования материалов и обследовать скульптурные группы, которыми декорированы ворота.

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Непосредственно реставрационные работы предполагается провести в 2020 году. В последний раз ворота реставрировали в 2003 году.

Напомним, в августе прошлого года, в преддверии 180-летия памятника, музейщики открыли доступ на лестницу, ведущую на крышу ворот, для писателя Михаила Сапего, который готовит альбом об истории ворот, и для фотографов. «Фонтанка» показывала виды, которые открываются с 23-метрового мемориального сооружения, и рассказывала о найденных на крыше следах жизни городских чаек — обглоданных куриных косточках.