Австрия одобрила экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США

Верховный суд Австрии одобрил выдачу американской стороне предпринимателя Дмитрия Фирташа, который был задержан в 2014 году по делу о коррупции.

«Верховный суд Австрии во вторник [25 июня] принял решение в отношении украинского магната Дмитрия Фирташа, которое открывает дорогу для его экстрадиции в США», – сообщает 25 июня агентство Reuters.

Высылка состоится после того, как свое разрешение даст министр юстиции Австрии.

Напомним, что предприниматель с Украины был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. В Америке ему предъявили обвинение в передаче взятки в 18,5 млн долларов индийским чиновникам для разработки руды для США.