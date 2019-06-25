Более 200 пассажиров РЖД застряли в пути из-за ЧП в Казахстане. Железнодорожники собираются вывозить людей машинами

Поезд № 365, следовавший из Челябинска в Ташкент, был остановлен около казахской станции Шиели после произошедшего взрыва на хранилище военных боеприпасов в городе Арысь.

«Задержан ряд пассажирских поездов на участке Шымкент – Арысь – Тимур. Данный участок входит в маршрут следования одного пассажирского поезда формирования "Федеральной пассажирской компании" (АО "ФПК" – дочернее общество ОАО "РЖД"). В настоящий момент поезд № 365 Челябинск – Ташкент остановлен на территории Казахстана», - сообщается 25 июня на сайте РЖД.

Железнодорожники отмечают, что все 211 пассажиров застрявшего состава обеспечены едой. РЖД сейчас решает вопрос возможной доставки людей в Ташкент автотранспортом.

Кроме того, из-за ЧП отменены поезд № 17/18 из Бишкека в Москву 24 июня и обратный рейс 27 июня.

Напомним, что 24 июня на хранилище военных боеприпасов в городе Арысь на юге Казахстана произошел взрыв. Власти Туркестанской области объявили режим ЧП и эвакуировали всех жителей.