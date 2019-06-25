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Общество
25.06.2019 14:20
Печать

Белгородский митрополит: В начале войны солдаты погибали за то, что были безбожниками

Основная часть погибших в начале Великой Отечественной войны солдат Красной армии были безбожниками. Это, по мнению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, и стало причиной их гибели. 

Видео выступления священнослужителя на вечере памяти годовщины ВОВ опубликовано 25 июня в Telegram-канале «Белгород № 1». 

«Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны более 60 процентов Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеными, <…> они были убиты», — сказал священнослужитель. 

По его словам, это была «несоизмеримая жертва, которая была принесена за безбожие». 

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«И войну выиграли крещеные люди, те, кто были призваны, чтобы духовно победить», — заявил владыка.

 

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