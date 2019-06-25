Бывший директор Центра управления парковками, с которого Смольный пытается взыскать 20 млн рублей, подался в муниципальные депутаты

Экс-глава Городского центра управления парковками Владислав Бакулин решил побороться за кресло депутата в муниципальном округе «Обуховский». Бывший госслужащий идет на выборы от «Партии Роста», стало известно «Фонтанке» 25 июня.

В информационном бюллетене партии Бакулин позиционируется как «лидер команды Оксаны Дмитриевой» в МО «Обуховский». Эта территория должна быть хорошо знакома бывшему директору ГЦУП, ведь с июля 2000 года по декабрь 2011 года он был председателем муниципального совета и главой МО «Обуховский». С декабря 2011 по сентябрь 2016 года Бакулин был депутатом Законодательного собрания Петербурга. В 2017 году перешел в исполнительную власть, возглавив Городской центр управления парковками.

«Фонтанка» подробно рассказывала о конфликте между комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и бывшим главой ГЦУП. В комитете посчитали, что с января по сентябрь 2018 года Владислав Бакулин необоснованно выписал своим советникам и менеджерам более 20 млн рублей премий. Ведомство заняло такую позицию после того, как Городской центр управления парковками проверило контрольное управление губернатора Петербурга, а в кабинеты ведомства заглянули сотрудники ФСБ. Сейчас КРТИ пытается через суд вернуть деньги в городскую казну.