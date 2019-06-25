Реставрация Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге обойдется почти в 200 млн рублей
Северо-Западная дирекция Министерства культуры по строительству 25 июня подвела итоги конкурса на реставрацию храма Казанской божией матери на Московском проспекте. За 199,5 млн рублей памятник приведет в порядок компания «Возрождение Петербурга», следует из информации с сайта госзакупок.
Согласно технической документации, исполнителю предстоит отреставрировать мраморный пол и облицовку, ограждения лестниц и решеток, воссоздать люстры, капители и колонны, отреставрировать живопись барабана. Также «Возрождение» приведет в порядок инженерные сети, в том числе водопровод, противопожарную систему, охранную сигнализацию, вентиляцию, отопление и электрооборудование. Выполнить работы подрядчику необходимо до 25 ноября.
Пользователем памятника является епархия Русской православной церкви. В то же время работы по ремонту и реставрации храма будут финансироваться за счет федерального бюджета.
Справка:
Воскресенский Новодевичий женский монастырь располагается по адресу Московский проспект, 100. Постройка является объектом культурного наследия федерального значения. В 1908-1912 году каменный храм-усыпальницу во имя Казанской иконы возвели по проекту архитектора Василия Косякова. Художник Ф. Райлян начал расписывать интерьеры в древне-русском стиле. В 1927 году храм закрыли, он использовался как цеховое помещение.