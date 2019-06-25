Реставрация Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге обойдется почти в 200 млн рублей

Северо-Западная дирекция Министерства культуры по строительству 25 июня подвела итоги конкурса на реставрацию храма Казанской божией матери на Московском проспекте. За 199,5 млн рублей памятник приведет в порядок компания «Возрождение Петербурга», следует из информации с сайта госзакупок.

Согласно технической документации, исполнителю предстоит отреставрировать мраморный пол и облицовку, ограждения лестниц и решеток, воссоздать люстры, капители и колонны, отреставрировать живопись барабана. Также «Возрождение» приведет в порядок инженерные сети, в том числе водопровод, противопожарную систему, охранную сигнализацию, вентиляцию, отопление и электрооборудование. Выполнить работы подрядчику необходимо до 25 ноября.

Пользователем памятника является епархия Русской православной церкви. В то же время работы по ремонту и реставрации храма будут финансироваться за счет федерального бюджета.