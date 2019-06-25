Строители показали, как «Полтава» взяла курс на Кронштадт. К военно-морскому параду она вооружится и наберёт в весе

Исторический парусник «Полтава» отправили в Кронштадт, чтобы завершить его подготовку ко Дню Военно-морского флота. С 3 июля реплика корабля петровских времён будет ждать посетителей в центре Петербурга.

Верфь исторического судостроения «Полтава»

Видео начала путешествия «Полтавы» 25 июня публикует одноимённая верфь на странице «ВКонтакте». Линкор снялся с рейда у яхт-клуба в Петербурге и уже сегодня должен войдёт в Кронштадт. К острову Котлин его сопровождают два буксира. Они же через неделю приведут потяжелевший и вооружённый корабль на Английскую набережную. В Кронштадте «Полтава» будет стоять у стенки, где глубина позволит загрузить на неё примерно 100 тонн балласта и установить часть пушек. Спецоперация необходима, чтобы парусник смог войти в Неву и принять участие в параде в честь Дня ВМФ.

54-х пушечный корабль 4-го ранга «Полтава» является точной копией первого парусника Балтийского флота, названного в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. Реплику начали строить в 2013 году на верфи исторического судостроения «Полтава». В День города в 2018 году её спустили на воду. В прошлом году линкор был задействован в кронштадтской части Главного военно-морского парада, однако в парадном строю не появился.