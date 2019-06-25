Важней всего погода в доме

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Квартиры, в которых всегда будет тепло и уютно, возводит строительная компания «Терминал-Ресурс». Застройщик ведёт комплексное освоение территории в уникальной экологической и исторической зоне – Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Территория проекта «На Царскосельских холмах» занимает 316 га между Петербургским, Пулковским, Волхонским на подъезде к Пушкину.

Уже построены и сданы в эксплуатацию несколько малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы». Ведутся активные работы на объекте «Образцовый квартал 5», весной застройщик приступил к возведению шестого жилого комплекса. В новых домах будет применена система отопления «тёплый водяной пол» от немецкой компании. Это оптимальное решение для создания благоприятного климата в жилом помещении. Трубы, отвечающие за отопление, монтируется в пол, не нарушая целостность интерьера. Такая система отопления хорошо зарекомендовала себя в Европе. Она обеспечивает равномерное распределение температуры в холодное время года и фактически может использоваться в качестве кондиционера для охлаждения без резких перепадов температур и сквозняков.

Исходящее от пола тепло равномерно распределяется по всему объему помещения. Водяной пол не пересушивает воздух, что часто бывает, когда установлены обычные батареи. Данная технология и другие новинки современного домостроения вкупе с высоким качеством материалов и профессионализмом строителей позволяют создавать популярное комфортное жильё.

В жилом комплексе «Образцовый квартал 5» уже возведены все этажи, включая пятый мансардный, выполнен монтаж окон и балконных дверей, производятся работы по устройству кровли, завершается устройство фасадов, ведётся отделка мест общего пользования.

Адрес отдела продаж СК «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya